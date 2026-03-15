Noruega gana su primer Oscar a Mejor película internacional con Sentimental Value

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sentimental Value, dirigida por Joachim Trier, se alzó con el Oscar a Mejor película internacional en la 98.ª edición de los Premios de la Academia celebrada en Los Ángeles. Con este galardón, Noruega logra por primera vez en su historia el premio, tras siete nominaciones previas sin resultado.
El filme, que representó a Noruega en la competencia oficial, cuenta con Stellan Skarsgård en el papel de un director de cine distanciado de sus hijas adultas, interpretadas por Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas.
La película se impuso en una categoría que incluía It Was Just An Accident de Jafar Panahi, The Secret Agent de Kleber Mendonça Filho y The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania.
Sentimental Value había acumulado un recorrido sólido en festivales y ceremonias internacionales. Se estrenó en Cannes en mayo de 2025, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado, y posteriormente ganó el premio a Mejor película de habla no inglesa en los Bafta, además de seis galardones en los Premios del Cine Europeo, incluido el de mejor película.