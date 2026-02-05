Javier Bardem regresa a las comedias románticas junto a Kate Hudson en Hello & Paris

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los actores Javier Bardem y Kate Hudson mantendrán una relación romántica a distancia en la comedia Hello & Paris, que protagonizarán bajo la dirección y el guion de Elizabeth Chomko, informó este jueves la revista Variety.

El filme será una comedia al estilo de otros títulos de este género como Sleepless in Seattle, When Harry Met Sally o You've Got Mail, destaca el medio.

Chomko (What They Had) escribió el guión inspirándose libremente en la novela de Deborah McKinlay That Part Was True.