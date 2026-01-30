Nuevo gabinete de Gobierno
Multimedia
.
Videos
.
Videos entretenimiento
Murió Catherine O’Hara, figura del cine y la comedia
Luto en el cine: Catherine O’Hara falleció este viernes a los 71 años. La actriz deja una amplia trayectoria en cine y televisión y múltiples premios a su carrera.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 20:27
