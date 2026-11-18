Es así que Jason Voorhees, uno de los asesinos más reconocidos del cine de terror, regresará a la pantalla grande con "Jason", la nueva película de la franquicia "Viernes 13", cuyo estreno mundial está previsto para el 13 de agosto del próximo año.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La espera para los amantes del cine de terror ha terminado, ya es oficial: la nueva película de "Viernes 13" ha finalizado su rodaje y su estreno ya está marcado en la agenda de 2027.

El anuncio se realizó precisamente hoy que concluyó el rodaje. Esta es la decimotercera entrega de la saga.

La dirección estará a cargo de Steve Miner, quien ya trabajó en el universo de Jason con "Viernes 13 parte II" (1981) y "Viernes 13 parte III" (1982). Esta última película introdujo la característica máscara de hockey que se convirtió en el principal distintivo del personaje.

El encargado de interpretar al asesino será Schuyler White, actor y coordinador de escenas de riesgo que anteriormente dio vida a Jason en el cortometraje Sweet Revenge, realizado por el 45 aniversario de la franquicia.

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Para la película, White aumentó aproximadamente 14 kilos de masa muscular para imprimirle al personaje su temible aspecto, esto sin obviar que el actor mide 1.96 metros.

Se suma al reparto la actriz Natalie Alyn Lind, quien interpretará a Lauren, la nueva final girl, denominación utilizada en el cine de terror para identificar a la protagonista que consigue sobrevivir a los ataques del asesino.

El elenco también incluye a Matt Cornett como Asher, Lilia Buckingham como Madison, John Owen Lowe como Jake, Summer Madison como Emily, Selena Turner como Olive, Matthew Keoni Sato como Lucas, Brook Sill como Zoe, Guillermo Díaz como Rick, Johnell Young como Frank, Sencere Messiah Brown como Chase y Bryan Gael Guzman como Dylan.

El guion está firmado por David Fliegel y la producción está a cargo de Horror, Inc.

Esta es una saga de culto, generaciones han crecido con la historia del asesino de la máscara, y no es para menos, la primera película de "Viernes 13" llegó a la pantalla en 1980, por lo que ya suma 46 años de presencia en la historia del cine del siglo pasado, como referente del terror.

La última entrega se estrenó en 2009, bajo la dirección de Marcus Nispel. Desde entonces, los seguidores han esperado el regreso del personaje a la pantalla grande, y la espera se hizo larga.