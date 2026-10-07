Steven Spielberg toma el control creativo de Transformers y Michael Bay negocia su regreso

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace casi 20 años Transformers conquistó la pantalla, y lo siguió haciendo a lo largo de las siguientes cuatro películas, hasta que llegó la fase en la que Michael Bay dejó la franquicia y esta experimentó su regreso a la pantalla con otros tres directores, la caída fue notable. Ahora, Paramount busca recuperar la gloria de esas primeras entregas, y ha llamado a Steven Spielberg para que asuma un papel más importante en el desarrollo creativo de la próxima película de Transformers.

El cineasta será el productor ejecutivo y además supervisará los aspectos creativos junto a otro de los productores habituales de la franquicia: Lorenzo di Bonaventura. Spielberg ya había desempeñado una función similar durante las dos primeras películas de la saga, estrenadas en 2007 y 2009. Su participación fue más allá de la producción ejecutiva y estuvo vinculada a las decisiones creativas de los primeros capítulos de la franquicia. Según Deadline, el director aceptó volver a asumir este papel después de leer el guion escrito por Jason Fuchs, conocido por trabajos como Wonder Woman y It: Welcome to Derry. La intención del estudio es recuperar el espíritu de las primeras películas de Transformers. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Michael Bay negocia su regreso

El movimiento que más expectativas ha generado es el posible regreso de Michael Bay. El cineasta, responsable de las cinco primeras películas de acción real de Transformers, se encuentra en conversaciones iniciales con Paramount para dirigir la nueva entrega. Bay ya leyó el guion de Fuchs y se reunió con Spielberg esta semana, según publicó Deadline, y aunque las negociaciones todavía no se han cerrado, su posible regreso reuniría nuevamente a dos de las figuras que estuvieron detrás del lanzamiento de la franquicia en 2007. Spielberg fue precisamente quien eligió a Bay para dirigir aquella primera película, que llevó a la gran pantalla a los populares personajes de Hasbro. Bay posteriormente dirigió Transformers: Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction y The Last Knight, antes de abandonar la saga después de la película de 2017.

La nueva fase de Transformers