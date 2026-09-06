De vender en la escuela a tener su propio local: la historia de Katty Villanueva y “Accesorios Bonitos”

Cortés, Honduras.- A sus 22 años, Katty Villanueva ha convertido la necesidad y las dificultades en una oportunidad para salir adelante junto a su hijo. La joven hondureña, originaria de Cofradía, Cortés; es fundadora de Accesorios Bonitos, un emprendimiento que nació hace tres años y que hoy, ya cuenta con un local físico, clientes nacionales e internacionales y una historia marcada por la fe. “Quería que las personas lo recordaran como algo bonito que recibieron o les regalaron”, explicó Katty a EL HERALDO sobre el nombre de su marca, mientras que el arcoíris de su logotipo representa "la esperanza que siempre llega en los momentos más difíciles".

Orígenes

Katty y su relación con la bisutería comenzó desde su etapa escolar, cuando elaboraba pulseras de "hulitos" para obtener ingresos y ayudar con los gastos familiares.

Años después, al convertirse en madre y quedar sola con su bebé a una temprana edad, retomó aquella habilidad con la intención de construir una fuente de ingresos que le permitiera trabajar sin alejarse de su hijo.

Un “salto de fe”

Para dar el primer paso, Katty decidió arriesgarse y solicitar un préstamo de 1,000 lempiras, cantidad que para ella "representaba mucho dinero", pero que utilizó para comprar materiales y comenzar a elaborar sus primeros productos, hasta que llegó aquella primera compra que permanece intacta en su memoria: dos collares y unos anillos de perlas.

“Yo me sentía emocionada, no cabía de la alegría”, recordó Villanueva sobre aquel momento que marcó el inicio de un crecimiento basado en las recomendaciones de sus clientes y en la confianza que poco a poco fue ganando entre quienes conocían su trabajo.

Cuando rendirse parecía una opción

El camino, sin embargo, no estuvo libre de dificultades, pues Katty recuerda que uno de los momentos más duros ocurrió cuando apenas comenzaba y su bebé no tenía pañales ni leche, mientras ella no encontraba una solución para enfrentar la difícil situación económica que atravesaba.

"Mi bebé no tenía ni 'pampers' (pañales) ni leche, yo no hallaba para dónde agarrar, y fue exactamente en ese momento donde me cayó esa primer venta. Yo jamás voy a olvidar esa clienta". También hubo otro momento en el que pensó abandonar su emprendimiento, noviembre de 2024, cuando las ventas habían disminuido y comenzó a preguntarse si realmente podría vivir de la bisutería.

“Yo decía... ¿Será que yo no voy a vivir de esto?, ¿Será que yo no lo voy a lograr?”, evocó Katty sobre aquella etapa, aunque también reconoció que cada vez que estuvo a punto de rendirse, "siempre apareció una nueva oportunidad que me motivó a continuar".

Su primer local

Uno de los capítulos más importantes llegó en abril de este año, cuando logró abrir su primer local físico en la colonia Gracias a Dios, antes de llegar al bulevar de Cofradía, Cortés; una oportunidad que, según relata, apareció de una manera inesperada cuando se encontraba realizando un envío y observó unos locales disponibles en la zona.

Katty anotó el número del lugar y llamó a la propietaria, quien le ofreció enseñárselo de inmediato y, para sorpresa de la joven emprendedora, le permitió apartarlo sin exigirle un adelanto. "Yo pude agarrar el local en abril y ha sido un total éxito. Dios ha enviado a todos sus clientes, y yo los he recibido siempre con la amabilidad, respeto y cariño que se merecen".

Una marca que cruza fronteras

Actualmente, Accesorios Bonitos cuenta con clientes en Honduras, Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador y Venezuela, además de experimentar importantes temporadas de ventas como febrero de este año, cuando superó ampliamente la cantidad de productos que esperaba vender por el Día del Amor y la Amistad.

"Si yo les comparto una foto de cómo estaban los estantes de llenos, y cómo me los dejaron al final del 14 de febrero, es increíble, o sea, se vendió hasta lo más mínimo, yo me quedé asustada... ¿De dónde salió tanta gente?".

Un ángel caído del cielo

Detrás de este crecimiento también está Ángel, hijo de Katty, quien llegó a su vida cuando ella tenía 17 años (a punto de cumplir 18), y a quien considera una pieza fundamental en su transformación personal.

“Ángel ha cambiado mi vida, me ha hecho una mujer mejor”, afirmó con emoción al hablar de su hijo, a quien considera una de las mayores bendiciones de su vida.

Un extenso catálogo

En Accesorios Bonitos se pueden encontrar cadenas personalizadas, pulseras hechas a mano, brazaletes para caballeros, aretes, llaveros y arreglos especiales para parejas, además de piezas con nombres, iniciales y motivos religiosos.

Más allá del crecimiento comercial, Katty busca que su historia sirva de inspiración para otras mujeres, especialmente madres jóvenes que atraviesan situaciones difíciles. “No se rindan, pídanle a Dios sabiduría, siempre hay una salida al final”, aconsejó la joven emprendedora, quien asegura que nunca debe perderse la fe y que las dificultades no tienen que definir el futuro.