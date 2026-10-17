Harry Styles cantó por primera vez el sencillo que escribió para Liam Payne

Nueva York, Estados Unidos.- Harry Styles cantó por primera vez What Is Enough, una canción inédita que escribió hace unos dos años para su amigo Liam Payne. Lo hizo la noche del viernes 16 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, justo cuando se cumplían dos años de la muerte del también integrante de One Direction. Antes de interpretarla, el cantante detuvo el concierto para hablarle a la audiencia. “Me siento increíblemente afortunado de poder dar estos conciertos aquí en Nueva York, y este edificio significa mucho para mí”, dijo. “Y hace dos años, hoy, perdí a uno de esos amigos.” Styles, de 32 años, se dirigió luego a quienes hayan vivido una pérdida parecida. “Estoy seguro de que muchos de ustedes han pasado por cosas parecidas. Ojalá que no. Pero de verdad, se trata de cuidarnos unos a otros”, expresó.

Después habló de quienes lo han acompañado en la vida. “Hay muchísimas personas que han marcado mi vida de maneras muy especiales. Sin ellas no estaría aquí". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con esas palabras dio paso a la canción. “Voy a tocarles una canción que escribí para mi amigo hace unos dos años, si les parece bien”, anunció.

“Esta es What Is Enough”, dijo, mientras un reflector lo iluminaba, y en Instagram los seguidores describieron el tema como “hermoso”.

Payne murió en octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina. Styles y él se conocieron en 2010 durante su participación en el programa de talentos The X Factor, en el Reino Unido, y junto a Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik formaron One Direction. En estos dos años, cada uno de los cuatro integrantes sobrevivientes ha vuelto a crear música, y sus apariciones públicas han dado a los seguidores un espacio para el duelo y para celebrar la vida de Payne. La del viernes tampoco fue la primera mención pública de Styles a su amigo este año. En la última noche de su residencia de 12 conciertos en el estadio de Wembley, en Londres, nombró a sus cuatro excompañeros de banda, entre ellos “mi querido amigo Liam”, con los padres, la hermana y el sobrino de Payne entre el público, según reportó Complex.