Harry Styles anuncia nuevas fechas para su gira 'Together, Together' en 2027

Londres, Reino Unido.- El cantante británico Harry Styles anunció este jueves que ofrecerá dos conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de julio de 2027 como parte de su extensión europea y en Norteamérica de su actual gira 'Together, Together'. El cantante anunció una extensión de su gira Together, Together con 25 nuevas fechas en 12 ciudades, que lo llevará a recorrer estadios de dos continentes durante el año próximo. El exintegrante de la 'boyband' One Direction desveló hoy en sus redes sociales que entre esas doce ciudades está la capital española, en una gira que comenzará a principios de abril en Phoenix, Arizona (EE.UU.) y acabará en Londres a finales de agosto, con tres conciertos en el estadio de Wembley.

En un ejercicio de transparencia, Styles indicó que durante la venta de entradas de su gira no se permitirá el uso de los llamados 'precios dinámicos' - una práctica con la que las tiqueteras inflan el importe de los boletos en base a la demanda- , y publicó tanto los precios fijados por el artista, como el total con los gastos del recinto y los impuestos incluidos. Así pues, en las fechas en Madrid, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo 14 de septiembre, los precios en grada rondarán entre los 75 euros y los 228; mientras que los de pista estarán entre los 143 y los 284 euros. También existirán los llamados bonos limitados de 'diversión impredecible' (o 'Unpredictable fun', en inglés), con un valor de solo 20 euros, que serán asignados de manera aleatoria - y sin posibilidad de elegir el tipo de asiento - entre aquellos que lo soliciten.

En los conciertos del Metropolitano, Harry Styles contará con la cantautora canadiense Feist como telonera. Entre los artistas que lo acompañarán en el resto de ciudades, destaca la australiana Kylie Minogue, que abrirá para Styles en Los Ángeles; los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, que le precederán en Dallas (Texas), o la artista estadounidense Caroline Polachek, que será su invitada en París. El artista se encuentra actualmente en plena primera parte de su gira 'Together, Together', concretamente en una residencia de 30 fechas en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York hasta octubre.