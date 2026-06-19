El video de Zoë Kravitz que puso en duda su fidelidad a Harry Styles

Wembley, Inglaterra.- Una grabación captada durante el concierto de Harry Styles en el estadio de Wembley mostró a su prometida Zoë Kravitz en una actitud de cercanía con Jeff Azoff, mánager y amigo íntimo del cantante, lo que bastó para que las redes sociales desataran una tormenta de especulaciones sobre una supuesta infidelidad. El momento ocurrió en el marco de la gira Together, Together, con la que el exintegrante de One Direction recorre Europa para promocionar su más reciente material discográfico, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Kravitz disfrutaba del espectáculo desde una zona VIP del estadio junto a Azoff, el mánager de la estrella británica. Lo que para muchos habría sido una imagen ordinaria —la prometida del artista asistiendo a su propio show— se convirtió en combustible para la especulación masiva. Algunos usuarios señalaron que ambos mostraban una cercanía que consideraron "demasiado afectuosa", lo que alimentó los rumores.

Sin embargo, otros seguidores salieron en defensa de la actriz y aseguraron que las imágenes muestran únicamente una conversación amistosa entre dos personas que forman parte del mismo círculo personal y profesional. Lo que ninguno de los dos bandos discute es el contexto que rodea a los protagonistas del clip. Kravitz está comprometida con Styles, mientras que Azoff está casado con Glenne Christiaanse, ejecutiva de la industria musical vinculada a Apple Music. Lejos de ser un extraño en la vida de la actriz, Azoff es una figura que Kravitz conoce desde antes de que su romance con Styles se hiciera público: el ejecutivo no solo gestiona la carrera del cantante sino que mantiene con él una amistad que data de 2016 y que ha trascendido lo puramente profesional.

Fue el propio Styles quien ofició la boda de Azoff con Glenne Christiaansen en 2021, ante un grupo de apenas 16 invitados en Montecito, California.

Un amor alejado de las redes

La historia entre Styles y Kravitz arrancó lejos del ojo público. Los primeros rumores de romance surgieron el 25 de agosto de 2025 en Roma, cuando él acompañó a la actriz durante su gira de prensa por Europa y fueron captados caminando del brazo por las calles empedradas de la ciudad italiana. Con el paso de los meses, las apariciones conjuntas se multiplicaron y dejaron de ser una coincidencia para convertirse en una declaración. Según una fuente que habló con Page Six, Kravitz considera que Styles es su "alma gemela". El 21 de abril de 2026, The Sun publicó las primeras fotografías exclusivas de la pareja en Londres, donde Kravitz lucía un enorme anillo de diamantes en el dedo anular de la mano izquierda mientras caminaba y se besaba públicamente con Styles. Las imágenes derivaron en lo que distintos medios internacionales terminaron por confirmar como un compromiso formal. Kravitz llega a esta relación con un historial sentimental que el público ya conoce. Estuvo comprometida con el actor Channing Tatum, quien protagonizó su ópera prima como directora, Blink Twice. La pareja se separó en octubre de 2024. En declaraciones posteriores a la revista Elle, Kravitz fue categórica sobre cómo procesa esa etapa: "Amo lo que construimos juntos y me importa mucho", dijo refiriéndose a la película que hicieron juntos.