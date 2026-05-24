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¿Cuándo y dónde se casan Harry Styles y Zoë Kravitz?

Harry Styles y Zoë Kravitz planean formalizar su compromiso antes de que acabe el año con una ceremonia íntima en el Reino Unido, según una fuente cercana a la pareja

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 08:39
¿Cuándo y dónde se casan Harry Styles y Zoë Kravitz?

La boda de Harry Styles y Zoë Kravitz tendrá lugar en diciembre.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Harry Styles y Zoë Kravitz avanzan en sus planes matrimoniales. Según una fuente consultada por Page Six, la pareja tiene previsto celebrar una ceremonia reducida en el Reino Unido durante las fiestas navideñas, con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos.

Harry Styles y Zoë Kravitz planean una boda íntima en época navideña, afirman

La relación entre el cantante y la directora y actriz se hizo pública en agosto de 2025, cuando ambos fueron fotografiados juntos en Roma. Desde entonces han mantenido una presencia discreta pero constante en Londres, ciudad que ha funcionado como eje de su vida en común.


Instagram

El medio reveló en abril de este año el compromiso formal de la pareja. Esta semana, Kravitz fue vista en Ámsterdam durante la noche inaugural del Together Together Tour de Styles, luciendo el anillo de pedida.

Los planes de boda contemplan, según fuentes próximas a la familia Kravitz, la posibilidad de una doble celebración. La actriz podría repetir el enlace en Nueva York, ciudad donde reside su padre, el músico Lenny Kravitz.

El hotel Fouquet's de Manhattan figura entre las ubicaciones mencionadas. Para Styles, de 32 años, sería el primer matrimonio. Kravitz estuvo casada con el actor Karl Glusman entre 2019 y 2021, y mantuvo un compromiso posterior con Channing Tatum, que no llegó a boda.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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