¿Cuándo y dónde se casan Harry Styles y Zoë Kravitz?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Harry Styles y Zoë Kravitz avanzan en sus planes matrimoniales. Según una fuente consultada por Page Six, la pareja tiene previsto celebrar una ceremonia reducida en el Reino Unido durante las fiestas navideñas, con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos.

La relación entre el cantante y la directora y actriz se hizo pública en agosto de 2025, cuando ambos fueron fotografiados juntos en Roma. Desde entonces han mantenido una presencia discreta pero constante en Londres, ciudad que ha funcionado como eje de su vida en común.

El medio reveló en abril de este año el compromiso formal de la pareja. Esta semana, Kravitz fue vista en Ámsterdam durante la noche inaugural del Together Together Tour de Styles, luciendo el anillo de pedida.

Los planes de boda contemplan, según fuentes próximas a la familia Kravitz, la posibilidad de una doble celebración. La actriz podría repetir el enlace en Nueva York, ciudad donde reside su padre, el músico Lenny Kravitz.