Harry Styles y Zoë Kravitz planean una boda íntima en época navideña, afirman

Brooklyn, Nueva York.- Fuentes consultadas por medios especializados aseguran que Harry Styles (31), y Zoë Kravitz (37) planean casarse en una boda pequeña alrededor de las fiestas navideñas. La noticia llega poco después de que el mundo conociera su compromiso oficial. La historia entre Styles y Kravitz comenzó a escribirse en público apenas el verano pasado. El 24 de agosto de 2025, ambos fueron fotografiados caminando juntos en Roma, tomados de la mano por las calles empedradas de la ciudad. Días después, fueron vistos besándose en el restaurante Rita's de Londres, donde una fuente describió que "estaban en un rincón y se besaban como adolescentes. Parecían muy enamorados y no les importaba si alguien los veía". Lo que siguió fue una historia construida en silencio, lejos de los reflectores que suelen acechar a dos figuras de ese calibre. Según People, la pareja pasó gran parte de su tiempo en Europa. "Harry lleva meses viviendo largas temporadas en Roma. Zoë se le ha unido varias veces desde finales del verano", reportó la revista People. "Solo pasean, se reúnen con amigos y llevan una vida muy relajada. Tienen una gran química".

En enero de 2026, cuando los rumores de compromiso comenzaban a tomar fuerza, una fuente reveló a Page Six que Kravitz le había dicho a sus amigos cercanos que Styles era su "alma gemela", y que su vínculo con él "se sentía diferente" a sus relaciones anteriores, incluido su matrimonio con Karl Glusman y su compromiso con Channing Tatum.

Detalles de anillo

El anillo que selló el compromiso en abril no pasó desapercibido. Ajay Anand, director ejecutivo de Rare Carat, estimó para Page Six que la piedra podría valorarse en alrededor de 800,000 dólares, un diamante de gran tamaño montado en un engaste de oro amarillo que le da un aire "elegante y casi discreto". Un experto del estudio The Diamond Bank en Los Ángeles fue más preciso: describió la pieza como "un diamante ovalado de diez quilates engastado en oro amarillo" que "probablemente fue hecho a medida y cuesta alrededor de un millón de dólares". Tras el anuncio del compromiso, una fuente señaló que en el entorno de la pareja nadie se sorprendió: "Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera algo serio". En cuanto a los detalles de la ceremonia, según Page Six, los planes apuntan a una boda pequeña en el Reino Unido. En lugar de un gran evento al estilo Hollywood, la pareja se inclina por una ceremonia íntima con únicamente familiares y amigos cercanos, una decisión que, según fuentes, encaja con la naturaleza de una relación que ha transcurrido en su mayor parte lejos de los flashes.

Lazos familiares

La posibilidad de que haya una segunda celebración también está sobre la mesa. Una fuente consultada por Page Six explicó que Kravitz querría hacer algo en Nueva York por su cercanía con esa ciudad y, especialmente, con su padre, la leyenda del rock Lenny Kravitz. "Si hace dos [bodas], sería una en Londres y otra en Nueva York", reveló el informante, quien mencionó el Fouquet's Hotel de Manhattan como posible sede de esa segunda celebración. La bendición paterna, según fuentes cercanas a la familia, llegó sin mayores obstáculos. Reportes de finales de 2025 indicaban que Lenny Kravitz apoya plenamente la relación y ve en Styles a una pareja sólida y sincera para su hija.