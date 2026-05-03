Harry Styles y Zoë Kravitz planean dos bodas y hablan de tener hijos tras su compromiso

La elección de Nueva York responde al vínculo de la actriz con su padre, el músico Lenny Kravitz, que reside en el downtown de la ciudad. Una fuente próxima al entorno familiar señala el hotel Fouquet's como posible escenario para la celebración neoyorquina. Londres, ciudad de referencia para el cantante, completaría el díptico.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron hace menos de un mes, pero los planes ya tienen forma. Según fuentes cercanas a la familia Kravitz, la pareja estudia celebrar dos bodas, una en el centro de Manhattan y otra en Londres, en lugar de una única ceremonia.

El compromiso, sellado con un diamante de talla cojín en oro amarillo valorado en al menos 500.000 dólares, se hizo evidente en abril cuando Kravitz fue fotografiada llevando el anillo. La pareja se conoció durante el período en que Styles residió en Roma, tras la conclusión de su extensa gira "Love On Tour" en julio de 2023.

Fueron vistos juntos por primera vez en agosto de 2025, primero en la capital italiana y poco después en Londres. La relación ha contado desde el principio con la aprobación de Lenny Kravitz. Según la misma fuente, Zoë organizó un primer encuentro formal entre su padre y su pareja, y la conexión entre ambos fue inmediata. "Lenny adora a Harry", señala el entorno familiar, que subraya la importancia que tiene para la actriz que sus parejas mantengan una buena relación con él.

El cantante, por su parte, no ha ocultado ante sus amigos su deseo de ser padre. Durante su pausa profesional también se convirtió en tío cuando su hermana Gemma tuvo a su primera hija, una experiencia que, según declaró al Sunday Times en febrero, le dio perspectiva sobre lo que considera esencial en su vida.