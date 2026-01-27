Harry Styles donará dinero de las entradas de su gira: esta es la razón

Londres, Inglaterra.- El cantante británico Harry Styles donará 1 libra (1,15 euros) del precio de cada entrada vendida de los conciertos en Londres de su próxima gira para apoyar a las pequeñas salas de música en el Reino Unido.

El excomponente de la 'boyband' One Direction anunció la semana pasada su retorno a los escenarios después de cuatro años con su tour 'Together, Together' (Juntos, juntos), que iniciará en Ámsterdam (Países Bajos) el próximo 16 de mayo y se extenderá hasta diciembre por un total de seis países, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil y Australia.

El estadio londinense de Wembley, con capacidad para 90.000 personas, será la única parada de Styles en su país natal, donde dará un total de ocho conciertos durante el mes de junio, con entradas que oscilan entre las 44 libras (50 euros) y las 725 libras (834 euros) en el caso del paquete VIP más exclusivo.

De acuerdo con la página oficial de Wembley, "1 libra de cada entrada vendida en la gira" se donará a LIVE Trust, una organización benéfica con base en el Reino Unido que "protege, expande y apoya" a los pequeños músicos y salas de conciertos en el país.