Niall Horan sobre dejar One Direction: "Tenía miedo de que todo terminara ahí"

Londres, Inglaterra.- El cantante irlandés Niall Horan ha compartido nuevas reflexiones sobre el impacto emocional que tuvo en su vida la separación de One Direction, una de las bandas más influyentes de la música pop en la última década.

En declaraciones recientes, el artista confesó que, tras el anuncio del hiatus del grupo en 2016, experimentó un profundo temor sobre su futuro profesional. “Tenía miedo de que todo terminara ahí”, habría expresado, dejando ver la incertidumbre que enfrentó en aquel momento.

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La separación de One Direction no solo significó el fin de una etapa de éxito global, sino también el inicio de un proceso de reconstrucción individual para cada uno de sus integrantes. En el caso de Horan, este camino estuvo marcado por la búsqueda de una identidad musical propia, alejada del fenómeno juvenil que lo lanzó a la fama.

Con el paso de los años, el artista ha logrado consolidar una carrera en solitario con una propuesta más íntima, cercana al pop-folk y con letras centradas en la introspección, la nostalgia y las relaciones personales.

Álbumes como Flicker y Heartbreak Weather han sido clave en esa evolución, mostrando una faceta más madura del cantante. Las recientes declaraciones de Horan también se suman a otras reflexiones que han hecho exintegrantes de la banda sobre el impacto psicológico y profesional que tuvo el fenómeno global de One Direction, un grupo que marcó a toda una generación de fans alrededor del mundo.