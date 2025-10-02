Este es el nuevo proyecto entre Louis Tomlinson y Zayn Malik para Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las exestrellas de One Direction, Louis Tomlinson y Zayn Malik, volverán a compartir pantalla en una emotiva serie documental que los llevará a recorrer Estados Unidos por carretera, según reveló este jueves The Hollywood Reporter.

El proyecto, que ya ha comenzado su fase de producción, promete combinar la nostalgia del fenómeno musical que marcó a toda una generación con la madurez y las reflexiones personales de sus protagonistas. A lo largo del viaje, los artistas revivirán los momentos más significativos de su carrera, desde sus inicios en el programa The X Factor en 2010 hasta el éxito global que los convirtió en uno de los grupos más influyentes de la última década. La dirección estará a cargo de Nicola Marsh, reconocida por su trabajo en el documental sobre Demi Lovato, y se espera que el tono de la serie oscile entre la mirada íntima, el homenaje a la amistad y la reflexión sobre los costos de la fama.

De acuerdo con la publicación, Tomlinson y Malik también abordarán la trágica pérdida de su excompañero de banda, Liam Payne, un suceso que marcó profundamente a los miembros del grupo y a sus millones de seguidores en todo el mundo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El proyecto estará disponible en Netflix, el gigante del streaming que ha apostado por producciones biográficas con gran impacto emocional. Su estreno está previsto para 2026, y por ahora no se contempla la participación de Harry Styles ni de Niall Horan, los otros dos integrantes de la banda.

Una temprana despedida

Liam Payne, quien alcanzó la fama internacional como parte de One Direction, murió en octubre del año pasado en Buenos Aires tras caer desde el tercer piso de un hotel. Tenía 31 años. La autopsia reveló la presencia de alcohol, cocaína y antidepresivos en su organismo, y su muerte expuso las luces y sombras de una vida marcada por la presión mediática, los conflictos personales y los problemas de salud mental.