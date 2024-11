Zayn Malik dedica a Liam Payne el primer concierto de su gira musical

Zayn Malik regresó a los escenarios este fin de semana, tras haber pospuesto el arranque de su gira Stairway to the Sky, por el deceso de su excompañero Liam Payne, que fue sepultado el miércoles anterior.

Tegucigalpa, Honduras.- En un emotivo inicio de su gira de conciertos, que pospuso tras el deceso de Liam Payne , el cantante Zayn Malik, rindió homenaje a su excompañero de la banda One Direction, con un sentido mensaje que hizo llorar a sus fanáticas.

Zayn Malik, de 31 años, y Payne conformaron la boy banda One Direction junto a Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles . Malik fue el primero en abandonar el grupo , anunciando su salida en marzo de 2015. El resto anunció una pausa indefinida en enero de 2016.

Al conocerse la muerte de Payne el 17 de octubre, Zayn publicó un mensaje a través de su red de Instagram: “Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar egoístamente que hay muchas más conversaciones que tenemos que tener en nuestras vidas”.

El emotivo mensaje continuaba así: “nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar cuando tenía 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amaba”.