Funeral Liam Payne: Cheryl Cole ayudó a reunir a los One Direction

Tegucigalpa, Honduras.- La cantante Cheryl Cole, ex pareja del cantante Liam Payne, sería la responsable de que los ex compañeros del artista en la boy band One Direction, se reunieran para despedirlo en su funeral el miércoles anterior en Reino Unido.

Según medios británicos, la cantante contribuyó a mejorar el ambiente de tensión y fue la encargada de dar la bienvenida a amigos y seres queridos de la estrella de One Direction.

Además, detallan que en las últimas cinco semanas, ha sido un gran apoyo para los padres de Liam, Geoff y Karen, y sus hermana, Nicola y Ruth, para enfrentar la pérdida de Liam Payne, quien falleció al caer de un balcón del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre pasado.