Zayn Malik pospone su gira tras la muerte de Liam Payne

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- El exmiembro de One Direction Zayn Malik ha anunciado que pospone su gira por Estados Unidos tras la muerte de su compañero Liam Payne a los 31 años tras caer de un balcón en un hotel de Buenos Aires.

2

“Debido a la desgarradora pérdida experimentada, he tomado la decisión de posponer la parte de EUA de la gira Stairway to the Sky, dijo Malik a través de un mensaje en sus redes sociales.

3

Las fechas de la gira estadounidense están siendo reprogramadas para enero y el artista informará de ellas en los próximos días, según se hayan establecido.

4

Quienes compraron los billetes para los conciertos originales no tendrán ningún cambio y podrán usarlos en las nuevas fechas.