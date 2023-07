Zayn Malik rompe el silencio sobre su vida personal, ¿qué pasó con la madre de Gigi Hadid?

LONDRES, INGLATERRA.- El cantante británico Zayn Malik rompió el silencio luego de seis años ausente del foco mediático.



Se refirió por primera vez a su presunta y controversial pelea con Yolanda Hadid, madre de su expareja Gigi Hadid con quien el artista mantuvo un noviazgo de seis años y tiene una hija.



Fue en el pódcast de Alex Copper, Call Her Daddy, que el cantante explicó cómo se lleva con Gigi, respecto a su paternidad. “Tenemos muy buena relación por Khai, ella es lo más importante, así que está yendo bien”, dijo.

Sin embargo, fue algo evasivo respecto al conflicto que tuvo con Yolanda Hadid y por el que lo denunció acusándolo de una presunta agresión en 2021.



En ese entonces, la justicia le dio la razón a la madre de Gigi, por lo que Zayn fue condenado a 90 días de libertad condicional y tuvo que seguir un programa de violencia de género.



“Son problemas familiares. Si algo sucede en la familia, prefiero mantener eso entre la familia”, acotó el exmiembro de One Direction, quien actualmente está haciendo promoción de su regreso a la escena musical con su sencillo Love Like This.



Y agregó; “Si cualquier persona en su sano juicio vive la situación, creo que puede respetar que yo no haya querido centrarme en el problema ni hablar de algo que mi hija pudiera leer en el futuro. Lo gestioné de la mejor forma y de una manera respetuosa. Es todo lo que puedo decir”, concluyó el artista.