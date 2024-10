Novia de Liam Payne rompe el silencio tras la muerte del ex One Direction

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- Kate Cassidy, quien era la novia de Liam Payne, compartió sus primeras declaraciones tras la muerte del cantante británico después de caer desde un balcón en un hotel de Buenos Aires, Argentina.

Cassidy expuso su consternación a través de su cuenta de Instagram, red social donde usualmente posteaba fotografías con Payne, contenido diferente al de TikTok en donde la pareja solía hacer trends de baile.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada en los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio necesario para superar esto en privado”, inició.