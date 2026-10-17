Emilia Clarke cumple 40 y le planta cara al bótox: “Mi cara reflejará mi tiempo en la tierra”

Los Ángeles, Estados Unidos.- Lejos ya de la famosa peluca albina que marcó la televisión de la década de 2010, y con cuatro nominaciones a los premios Primetime Emmy a sus espaldas, Emilia Clarke llega a esta edad como dueña de su tiempo, y compagina su trabajo como actriz con una reconocida labor filantrópica. Para millones de espectadores siempre será la “Madre de Dragones”. Sin embargo, la mujer que hoy celebra su cumpleaños tiene otra historia que contar: la de alguien que superó el dolor, el duelo y la fama temprana, y que hoy prefiere envejecer en la industria del cine a su manera, sin rendirse al bótox y manteniendo intacta la expresividad de sus arrugas.

Nacida en Londres el 23 de octubre de 1986, el salto a la fama de Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke parece sacado de un guion de película, pero detrás hubo mucho esfuerzo cotidiano. Hija de un técnico de sonido de teatro y de una ejecutiva criada en Berkshire, la futura estrella se graduó en el Drama Centre de Londres en 2009. Sin embargo, pagar las facturas no fue fácil al principio: mientras buscaba pequeños papeles, llegó a compaginar hasta seis empleos a la vez, sirviendo mesas o atendiendo teléfonos en recepciones.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El golpe de suerte llegó por sorpresa en 2010: la cadena HBO buscaba con urgencia a una nueva actriz para Daenerys Targaryen, tras descartar a Tamzin Merchant, quien ya había grabado un primer episodio piloto que nunca vio la luz. Clarke preparó la audición casi sin tiempo, pero mostró vulnerabilidad, porte y mucha frescura.

Según reveló la revista Variety, cuando los ejecutivos le preguntaron si sabía hacer algo más, la actriz improvisó el baile del robot y el del “pollo funky”. Esa espontaneidad conquistó al equipo y le aseguró el papel que cambiaría la historia de la televisión y su propia vida de la noche a la mañana.

La pesadilla médica detrás del éxito

Mientras la ficción televisiva se convertía en un fenómeno de masas, Clarke afrontaba en secreto una durísima realidad médica. Ocurrió el 11 de febrero de 2011. Tenía apenas 24 años y acababa de terminar el rodaje de la primera temporada. Un día, cuando entrenaba en el gimnasio, sintió un dolor de cabeza fulminante, parecido al chasquido de una goma elástica contra el cráneo. La trasladaron de urgencia al hospital Whittington y, más tarde, al Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía. La resonancia desveló que había sufrido una hemorragia subaracnoidea, un ictus potencialmente mortal causado por un aneurisma roto. Años después, en un testimonio para la revista The New Yorker titulado ‘A Battle for My Life’, la actriz recordó cómo se sintió al saber que debía ser operada de urgencia: “¿Cirugía cerebral? Estaba en medio de mi vida, muy ocupada: no tenía tiempo para una cirugía cerebral”. La pesadilla continuó al sufrir afasia tras la intervención, una secuela neurológica que le impedía comunicarse o recordar su nombre: “En mis peores momentos, quería que me desenchufaran. Le pedí al equipo médico que me dejara morir. Mi trabajo, todo mi sueño de lo que sería mi vida, se centraba en el lenguaje, en la comunicación. Sin eso, estaba perdida”. Por suerte, el problema del habla remitió a los pocos días, pero las pruebas detectaron un segundo aneurisma latente. Con ese temor a cuestas, Clarke regresó al set para filmar la segunda entrega de la serie lidiando con un dolor crónico y tomando morfina entre entrevista y entrevista durante la gira de medios.

El segundo susto llegó en 2013, mientras trabajaba en Broadway con la obra ‘Breakfast at Tiffany's’. Una revisión rutinaria constató que el aneurisma había duplicado su tamaño. La primera operación falló y los cirujanos tuvieron que practicarle una craneotomía abierta de urgencia. Como recordaría ella misma al hablar de los implantes de titanio que le colocaron en la cabeza, “parecía que hubiera pasado por una guerra más espantosa que cualquiera de las que vivió Daenerys”.

De la ficción a Windsor

Superar dos hemorragias cerebrales cambió de raíz las prioridades de Emilia Clarke. Por eso, al despedirse de ‘Juego de tronos’ en 2019, la actriz decidió transformar aquella experiencia límite en algo con lo que ayudar a otros, denunciando el desamparo que afrontan muchos supervivientes de un ictus o un daño cerebral. Junto a su madre, Jenny Clarke, impulsó la fundación SameYou, partiendo de una realidad alarmante: según los datos que maneja la organización, una de cada tres personas sufrirá una lesión cerebral a lo largo de su vida, pero, incluso en países desarrollados, los servicios de neurorrehabilitación y apoyo psicológico tras recibir el alta hospitalaria son mínimos. Esta labor solidaria contó con un impulso oficial el 21 de febrero de 2024. Aquel día, Emilia y su madre acudieron al Castillo de Windsor para ser nombradas Miembros de la Orden del Imperio Británico (MBE) de manos del príncipe Guillermo de Gales, en reconocimiento a su trabajo con pacientes neurológicos. En sus canales oficiales, la propia casa real británica resumió el homenaje con una frase muy elocuente: “De Poniente a Windsor”, celebrando cómo la intérprete utilizó su enorme popularidad mundial para dar visibilidad a secuelas que a menudo son invisibles.

Reinventarse más allá del trono

Cuando ‘Juego de tronos’ se despidió en 2019 tras ocho temporadas, muchos pensaron que Clarke quedaría atrapada bajo la sombra de Daenerys. Sin embargo, la actriz británica decidió trazar un camino muy variado para no dejarse encasillar por los grandes estudios. Su tirón en taquilla quedó demostrado en el cine romántico y la comedia. El drama ‘Me Before You’ (2016) superó los 208 millones de dólares de recaudación mundial con un modesto presupuesto de 20 millones. En 2019 repitió éxito con la cinta navideña ‘Last Christmas’, coescrita por Emma Thompson, que amasó más de 123 millones de dólares. Lejos de conformarse con la pantalla grande, en 2021 sorprendió dando el salto al mundo del cómic con ‘M.O.M.: Mother of Madness’, una miniserie publicada por Image Comics y coescrita por ella misma, que presenta una sátira a través de una superheroína cuya fuerza surge de sus emociones y de su propio ciclo menstrual. Un año después, en 2022, cumplió el sueño de debutar en el West End londinense dando vida a Nina en una aplaudida y sobria versión de ‘The Seagull’, de Antón Chéjov, en el Harold Pinter Theatre. En cuanto a sus proyectos más recientes ha pasado por la ciencia ficción con ‘The Pod Generation’ (2023) y el universo Marvel con la miniserie ‘Secret Invasion’ (2023). Su último reto es ‘Criminal’ (2026), la adaptación de Prime Video sobre las novelas gráficas de Ed Brubaker y Sean Phillips, donde encarna a Mallory, una peligrosa atracadora.

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