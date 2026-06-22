El legado millonario de Liam Payne ya tiene heredero y condiciones

Casi dos años después de aquella tarde del 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, la justicia británica puso punto final a uno de los asuntos más sensibles que dejó pendiente la muerte de Liam Payne. El destino de su fortuna ya tiene nombre, monto y condiciones.
La confirmación llegó ayer, cuando nuevos documentos presentados ante el Tribunal Superior del Reino Unido establecieron quién recibirá el patrimonio acumulado por el exintegrante de One Direction a lo largo de más de una década de carrera musical.
La cifra, revaluada recientemente, asciende a un valor neto de 21.8 millones de libras esterlinas, una cantidad inferior a la estimación inicial realizada tras su fallecimiento.
El proceso sucesorio estuvo marcado desde el principio por una ausencia que lo complicó todo. El cantante británico no dejó testamento, no estaba casado ni se encontraba en una unión civil en el momento de su muerte, por lo que la ley determinó que su único hijo es el beneficiario absoluto de su fortuna.
Esa omisión activó de forma automática las normas de sucesión intestada del Reino Unido, un mecanismo que no considera los lazos afectivos ni los compromisos verbales, solo las relaciones legalmente reconocidas.
El patrimonio de Payne no se limita a saldos bancarios. Entre los activos más destacados figura una residencia de cinco dormitorios ubicada en Chalfont St Giles, Buckinghamshire, adquirida por Payne en 2021 por 3.25 millones de libras.
La vivienda cuenta con piscina de agua salada, gimnasio, spa y canchas deportivas.
Tras la muerte del artista, la propiedad fue puesta en venta durante varios meses antes de ser retirada del mercado.
A eso se suman regalías musicales y otros bienes personales generados durante su etapa en la banda y a lo largo de su carrera como solista, iniciada en 2016.
La administración de ese caudal quedó en manos de dos figuras designadas por la justicia. Tras la muerte del cantante, el Tribunal Superior de Newcastle nombró como administradores provisionales del patrimonio a Cheryl Tweedy, expareja de Payne y madre de su hijo, y al abogado de la industria musical Richard Bray.
Su función inicial consistía únicamente en recolectar y preservar los bienes del artista mientras se resolvía la situación legal. Sin embargo, esa limitación acaba de cambiar.
El Tribunal Superior ha emitido un nuevo documento que permite que la herencia sea utilizada para el beneficio del menor antes de que cumpla 18 años. Es decir, aunque las leyes de sucesión del Reino Unido estipulan que el menor heredaría la totalidad al cumplir la mayoría de edad, una reciente resolución judicial permite que el niño ya pueda disponer de una fracción de su patrimonio. El resto de los millonarios fondos deberá permanecer resguardado en un fideicomiso hasta que Bear cumpla los 18 años.