El legado millonario de Liam Payne ya tiene heredero y condiciones

El Tribunal Superior ha emitido un nuevo documento que permite que la herencia sea utilizada para el beneficio del menor antes de que cumpla 18 años. Es decir, aunque las leyes de sucesión del Reino Unido estipulan que el menor heredaría la totalidad al cumplir la mayoría de edad, una reciente resolución judicial permite que el niño ya pueda disponer de una fracción de su patrimonio. El resto de los millonarios fondos deberá permanecer resguardado en un fideicomiso hasta que Bear cumpla los 18 años.