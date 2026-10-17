Penélope Cruz bendice las hormonas bioidénticas: ¿terapia segura o moda peligrosa?

Los Ángeles, Estados Undios.- Es su modo de hacer entender el impacto físico y emocional de la transición hacia la menopausia. La actriz (52) explicó que lleva lidiando con la perimenopausia desde los 41 años, calificando el proceso como una broma pesada debido a los altibajos emocionales y físicos. Una montaña rusa salvaje. Penélope Cruz explicó que como sigue teniendo la regla, las fluctuaciones hormonales continúan. "Bendito sea Dios por las hormonas bioidénticas".

¿Qué son las hormonas bioidénticas? ¿Son seguras?

Son tratamientos hormonales sustitutivos para tratar síntomas de la perimenopausia y de la menopausia. En concreto, las bioidénticas son creadas en laboratorio con una estructura química y molecular igual a las hormonas que produce de forma natural el cuerpo humano.

Durante la transición a la menopausia, los ovarios comienzan a producir menos hormonas de estrógeno y progesterona. En una entrevista con EFE, el jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Jaén, Jesús Presa, subraya que las terapias hormonales son seguras y sus beneficios superan a las posibles amenazas (cáncer de mama y riesgo trombótico). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El médico advierte de que "no todas las mujeres son candidatas a la terapia: deben ser mujeres que tengan síntomas asociados a la menopausia y que afecten a su calidad de vida de forma moderada o severa. No se puede prescribir de manera preventiva o sistemáticamente". Para determinar cómo de grave es el impacto en el día a día, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), de cuya junta directiva forma parte Jesús Presa, tiene una escala objetiva con una serie de parámetros y preguntas que se pueden responder en su web.

Leve aumento en el uso de las terapias hormonales

Actualmente, añade el médico, se está produciendo un aumento "leve, pero progresivo y generalizado" de estas terapias hormonales tras la reciente decisión de la agencia estadounidense encargada de proteger la salud pública (FDA o Administración de Alimentos y Medicamentos) de retirarles el 'Black Box Warning' (código negro), que advierte de un riesgo importante. "Eso ha hecho que se haya incrementado la confianza y lo que pasa en Estados Unidos arrastra al resto del mundo. Por fin se ha posicionado a la terapia hormonal como una medicación segura", subraya el experto en menopausia, con múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Durante más de 20 años, el miedo dominó la prescripción de hormonas tras un estudio de 2002 que provocó una abrupta caída en su uso. En cuanto a las vías de administración de las terapias hormonales, estas son muy variadas, desde orales, a transdérmicas, en espray, parches y cremas.

Día Mundial de la Menopausia, el 18 de octubre

Con motivo del Día Mundial de la Menopausia, instituido el 18 de octubre por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional de la Menopausia, se recuerda que los síntomas durante y después de la transición menopáusica varían de una persona a otra. Mientras que algunas mujeres sufren poca sintomatología, o incluso ninguna, otras pueden padecer síntomas graves que lleguen a condicionar sus actividades diarias y mermar su calidad de vida durante años. Entre ellos se encuentran los sofocos y sudores nocturnos, que consisten en una sensación repentina de calor en la cara, el cuello y el pecho, a menudo acompañada de enrojecimiento de la piel, sudoración, palpitaciones y sensaciones agudas de malestar físico que pueden durar minutos. También puede haber sequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales e incontinencia; dificultad para dormir/insomnio; y cambios en el estado de ánimo, depresión y/o ansiedad.

Cómo se produce la menopausia