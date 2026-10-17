Billy Ray Cyrus, papá de Miley, se compromete con Elizabeth Hurley

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cantante de música country Billy Ray Cyrus, de 65 años, habría pedido matrimonio a la actriz y modelo británica Elizabeth Hurley, de 61, después de más de un año de relación. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la pareja al medio estadounidense Page Six. El compromiso se intuyó tras la publicación de una imagen en Instagram en la que Hurley luce un diamante de gran tamaño. Una segunda fuente indicó al mismo medio que la actriz se encuentra rodando The ‘Burbs y puso en duda que el anillo forme parte del vestuario de la producción. Cyrus, por su parte, compartió el jueves una publicación en la red social acompañada de un emoji de anillo. Damian, hijo de Hurley, reaccionó con un emoji de celebración.

Instagram

En el mensaje, el artista escribió que se trata del "terreno más fértil y sólido" que ha pisado en mucho tiempo. Al promocionar su nuevo sencillo, Party’s in the Back, junto a Deltona, añadió que le entusiasma el espectáculo previsto este fin de semana junto a la carrera de NASCAR en Phoenix. Su representante no respondió a las solicitudes de comentario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ambos se conocieron durante el rodaje de la película navideña Christmas in Paradise, en 2022, y se reencontraron en febrero de 2025. Confirmaron su relación el Domingo de Pascua de ese año. Hurley explicó a principios de este mes en el pódcast SheerLuxe que comparten "muchas más similitudes de las que uno podría pensar". En mayo, declaró a Page Six que la granja de Cyrus en Tennessee se parece a la suya en Gloucestershire, un entorno rural que ambos valoran frente a la vida urbana. En junio, en una entrevista con la revista People, describió sus planes habituales, que incluyen la observación de aves rapaces y las hogueras. Cyrus afirmó entonces que en sus diferencias había algo que llamó la atención de ambos.

Los antecedentes matrimoniales de ambos

Para Cyrus será el cuarto matrimonio. Estuvo casado con Cindy Smith entre 1986 y 1991, y con Tish Cyrus entre 1993 y 2023. Ese mismo año contrajo matrimonio con la cantante australiana Firerose, unión que concluyó en 2024 después de que ella lo acusara de abuso, algo que él negó. Es padre de seis hijos, entre ellos la cantante Miley Cyrus.

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