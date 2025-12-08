Billy Ray Cyrus gana demanda contra mujer que alegó ser la mamá biológica de Miley Cyrus

Un fallo judicial reciente volvió a poner en la mira un proceso legal que involucraba a Billy Ray Cyrus y a una mujer que alegó ser la madre biológica de Miley Cyrus. La resolución cerró el expediente y fijó una posición definitiva para todas las partes.
Durante el proceso, la defensa del artista sostuvo que las afirmaciones de la demandante jamás tuvieron sustento.
El propio equipo legal recordó desde los primeros alegatos que “Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus Purcell son el padre y la madre biológicos, respectivamente, de Miley Cyrus”, declaración otorgada a Us Weekly.
El abogado calificó los planteamientos de Jayme Lee como “falsas y absurdas”, además de señalar que buscaban hostigar a la familia y desgastar al sistema judicial. La postura permaneció invariable a lo largo del expediente.
La denuncia, presentada en mayo, sostenía que Jayme Lee había dado a luz a Miley Cyrus a los 12 años y que posteriormente habría firmado un acuerdo privado con Billy Ray y Tish Cyrus.
Según los documentos citados por Us Weekly, la mujer decía que ese supuesto pacto le permitía elegir el nombre de la niña y que continuaría trabajando como niñera mientras la artista crecía.
La denuncia avanzó con señalamientos de incumplimiento de contrato, fraude, daño emocional intencionado e interferencia con derechos parentales. Lee afirmó que las circunstancias de esa presunta adopción habrían sido tergiversadas y que ello le provocó un profundo sufrimiento emocional.
El expediente continuó su curso hasta noviembre, cuando la defensa del cantante pidió formalmente la desestimación. La petición reiteraba que cada alegación presentada por Lee carecía de sustento.
El tribunal resolvió el 5 de diciembre y fue así como la demanda quedó anulada con prejuicio, lo que impide una nueva presentación con el mismo contenido, y se ordenó que Cyrus recupere los honorarios y costes que generó el litigio.
El caso emergió en un momento en que la familia Cyrus intenta sostener un equilibrio luego de años de distancias y reconciliaciones públicas.
Billy Ray y Tish Cyrus mantuvieron un matrimonio desde 1993 hasta 2022 y son padres de Miley, Braison y Noah, además de haber criado a Brandi y Trace. El cantante también tiene un hijo llamado Christopher.
En declaraciones recientes, Miley comentó que con el tiempo ha aprendido a mirar a cada uno de sus padres como individuos y que valora que ambos hayan encontrado estabilidad en sus nuevas etapas personales.