Harrison Ford revela que le “gusta envejecer” durante la presentación de su última película de Indiana Jones

CANNES, FRANCIA.- ”¡Me gusta envejecer!”, declaró Harrison Ford, de 80 años, en Cannes, donde presentó el último Indiana Jones, en el que aparece en unas escenas algo más joven gracias a los efectos especiales.

La estrella de Hollywood encarna por última vez al intrépido aventurero en “Indiana Jones y el llamado del destino”, el quinto capítulo de la famosa saga.

“No miro atrás diciéndome: me gustaría volver a ser el tipo que era, porque no es así. Me gusta envejecer. ¡Estuvo muy bien ser joven pero, ya está, podría estar muerto, soy viejo!”, bromeó en la rueda de prensa.