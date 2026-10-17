“Voy por la tercera”: Gregorio Pernía, “El Titi”, causa furor comiendo baleadas en Honduras

Fue el creador de contenido " Indio Garífuna ", quien compartió el clip donde grabó al artista mientras esperaba su tercera baleada en un puesto callejero de la zona. "Una baleadita hondureña, en San Pedro Sula... voy por la tercera", expresó el famoso con evidente alegría, causando risas entre otros locales que también hacían fila para comprar.

San Pedro Sula, Honduras.- El famoso actor colombiano Fernando José Gregorio Pernía Maldonado , más conocido como " El Titi ", fue captado disfrutando de la gastronomía hondureña en Río Lindo, Cortés , el reciente viernes 16 de octubre.

El video se volvió viral en redes sociales, donde ha dejado un impacto positivo. Aunque no es la primera vez que las cámaras sorprenden al artista degustando la gastronomía local.

"Tan bello, él en mi país, Honduras". "Tan bello, Titi, es de los míos, yo también me como tres". "La señora, como si nada, si yo estuviera ahí con él, lo abrazaría". "¡No lo puedo creer! Luciano Valenzuela comiendo baleadas en la calle". "Titi, en Honduras te amamos", son solo algunos de los cientos de comentarios tras la publicación del momento.

Sobre su paso por Honduras no se ha revelado mucho; hay usuarios de redes que aseguran que "ya es típico" encontrarse a Gregorio Pernía comprando comida en puestos de la zona norte.

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Lo que sí está confirmado es su agenda en Perú. En su más reciente publicación de TikTok, el actor de "Sin senos sí hay paraíso" agradeció a quienes lo han acompañado en su recorrido por Latinoamérica y anunció que visitará ese país del 23 de octubre al 8 de noviembre.

El primer destino será Trujillo, el viernes 23, en Goza Garden. Un día después, el sábado 24, se presentará en la Discoteca Mía, en Chimbote.

La gira seguirá el viernes 30 en Lima, en la Discoteca Xbio, ubicada en Lince, y cerrará con una parada en Pucallpa el 7 de noviembre.

Pero, antes de iniciar esa ruta peruana, el famoso tiene una cita en la televisión. El jueves 22 de octubre será uno de los presentadores oficiales de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, un día antes de su fecha en Trujillo.

La gala de los Billboard será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock, con alfombra roja desde las 7 de la noche.