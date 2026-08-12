Dennis Mencía, el actor hondureño de "Griselda", vuelve a casa para protagonizar "Eva"

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando leyó “Eva”, de William Reyes, Dennis Mencía (La Lima, Córtes, 1983) sintió una fascinación ineludible. “Siempre estuve esperando el proyecto adecuado y, cuando llegó este guión, supe que era el indicado. (...) Creo que el mundo de Eva, en una sociedad tan cerrada, adquiere una relevancia especial. Es necesario crear y contar historias capaces de dar visibilidad a determinadas comunidades”, cuenta el actor, —quizá uno de los más reconocibles de la escena contemporánea—, para quien la ópera prima de William representa su primer trabajo nacional tras decenas en la industria anglosajona.

Hace tres décadas emigró de Honduras hacia Estados Unidos; hoy regresa con un nutrido portafolio entre la televisión y el cine. ¿Qué significado reviste para usted participar en “Eva”? Para mí siempre había sido una ilusión poder regresar a Honduras y colaborar con artistas nacionales; de alguna manera, traer un poco de todo lo que he aprendido fuera, compartirlo aquí y aportar al cine nacional. Creo que en Honduras hay muchísimo talento por explorar y, también, por proyectar al exterior. Así que poder contribuir y colaborar en todo lo que esté a mi alcance ha sido, para mí, un verdadero privilegio.

Hablemos de su personaje, ¿quién es Antonio? Antonio es un hombre que vive dividido entre lo que quiere y lo que siente que la sociedad espera de él. Vive en estos dos mundos, el del amor y el del miedo. Y siento que su mayor conflicto es, de alguna forma, decidir si sigue viviendo en la oscuridad, o si se permite la posibilidad de vivir una vida más auténtica. ¿Cuál fue el mayor reto actoral al momento de gestarlo? El poder educarme fue el mayor reto, porque para mí la historia, el personaje, todo era nuevo. Sentía que para poder crear una persona auténtica como Antonio tenía que nutrirme de información para no caer en un cliché. Pude trabajar con personas trans, con sus parejas, cómo se definen ellos mismos... por lo menos en el caso de una mujer trans, cómo se define su pareja, si se define homosexual o heterosexual. Para mí eso era muy importante para no caer en un cliché.



Más allá de la construcción técnica, ¿qué encontró de sí mismo en Antonio? Cuando trabajo un personaje, siempre busco aquello en lo que nos parecemos, porque las diferencias son evidentes. Con Antonio, el reto fue encontrar esos puntos en común, sin juzgarlo, para llegar a su humanidad. Al comprender quién era, entendí que, en esencia, es un hombre que busca ser feliz, amar a quien ama y tener las mismas oportunidades que los demás.