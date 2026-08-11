“Eva”: así se hizo la primera película de William Reyes

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Hace nueve años, <b><a href="https://www.elheraldo.hn/entretenimiento/william-reyes-entrevista-en-honduras-si-se-puede-hacer-cine-de-calidad-KM22840974">William Reyes</a></b> comenzó su historia como director con “El dorado” (2017) y emprendió una ruta de mayor visibilidad con <b><a href="https://www.elheraldo.hn/especiales/festivalinternacionaldecortometrajes/william-reyes-yo-solamente-fui-el-ejecutor-de-esta-maravillosa-historia-PUEH1231259">“Victoria”</a> </b>(2018), cortometraje que obtuvo reconocimientos en el Festival Ícaro y en el Festival Internacional de Cortometrajes El Heraldo. Posteriormente dirigió “El pescador” (2022) y, tras tres cortometrajes, decidió que había llegado el momento de dar el salto al largometraje. Y esa película ya está aquí.<b><a href="https://www.elheraldo.hn/entretenimiento/endry-cardeno-pelicula-eva-honduras-amor-familia-inclusion-NA31644283">“Eva”</a></b> llega finalmente a los cines de Honduras este miércoles 12 de agosto.