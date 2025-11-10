Director hondureño William Reyes estrenará su ópera prima en festival de cine de Roma

Tegucigalpa, Honduras.- Hace un año el cineasta hondureño William Reyes se fijaba una ambiciosa pero factible meta que hoy finalmente alcanza y celebra: "Eva", su primer largometraje, tendrá su premier mundial en Europa, nada menos que en el Festival de Cine Independiente de Roma.

"En la estrategia de distribución de la película tenemos como plan un estreno internacional fuera", dijo el director en entrevista con EL HERALDO en noviembre de 2024, recién anunciada su participación en Ventana Sur, en Uruguay, cuando su proyecto se encontraba en etapa de postproducción. Ahora, Reyes comparte la noticia de que "Eva", su ópera prima, hará su estreno mundial en la 24ª edición del Rome Independent Film Festival (RIFF), que se llevará a cabo durante la última semana de noviembre en la capital italiana.

Instagram

"Iniciar el recorrido internacional de 'Eva' es un momento muy especial. Desde su concepción, hemos buscado que esta película tenga una proyección internacional, para mostrar lo que podemos hacer en Honduras", subrayó hoy el cineasta en un contacto directo con este medio.

"El proyecto nació desde la necesidad de contar nuestras historias, y verlo ahora cruzar fronteras me llena de orgullo, especialmente porque representa también a mi comunidad LGTBQ+, que sigue luchando por espacios de visibilidad y respeto", profundiza Reyes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El festival, reconocido como uno de los espacios más relevantes dedicados al cine independiente a nivel mundial, estrena este año la dirección artística del dos veces ganador del Óscar Paul Haggis, guionista y director de Crash, y guionista de Million Dollar Baby. En palabras de Haggis: “RIFF se ha convertido en uno de los festivales más importantes del mundo dedicados al cine independiente. Italia tiene una larga historia de apoyo a las voces más valientes del cine, y Roma ha sido siempre su corazón.”

Con esta visión, la plataforma reafirma su compromiso con los nuevos talentos y las narrativas autorales, brindando un espacio a obras que desafían las lógicas comerciales y celebran la libertad creativa.

Instagram

Un hito en el cine hondureño

Dentro de ese espíritu, "Eva" llega a Roma como la primera coproducción cinematográfica entre Honduras y Colombia, producida por Opida y Fosforito (Honduras), junto a Candelaria Films (Colombia), con el apoyo financiero del Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) e Ibermedia. Rodada íntegramente en Tegucigalpa, la película retrata el proceso de duelo de una familia liderada por una madre trans que, tras una pérdida familiar, busca reconstruir los lazos que la sostienen.

Su selección en el RIFF marca un hito histórico para el cine hondureño, abriendo una nueva etapa de visibilidad para la región en el circuito internacional.

“Esta película nació del deseo de hablar sobre el amor y la pérdida desde la cotidianidad y sin prejuicios. Compartirla en un espacio que celebra el cine libre y humano tiene un profundo significado para nosotros”, expresó Reyes. Con ventas internacionales a cargo de The Open Reel (Italia), "Eva" iniciará en Roma su recorrido por festivales europeos y latinoamericanos, con miras a su estreno en salas hondureñas en 2026.

Gracias a EL HERALDO