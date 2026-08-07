Endry Cardeño protagoniza "Eva", la película hondureña que celebra el amor y la inclusión

Tegucigalpa, Honduras.- En un mundo donde aún existen barreras para amar y ser uno mismo, la película “Eva” emerge como un homenaje a la esperanza y la autenticidad.
La producción cinematográfica se prepara para conquistar los corazones con una propuesta cargada de sensibilidad y humanidad.
Dirigida por el hondureño William Reyes y realizada en coproducción entre Honduras y Colombia, la historia narra la vida de una madre transexual que asume la responsabilidad de cuidar a su nieta recién nacida tras la muerte de su mamá, demostrando que el amor y la familia trascienden cualquier condición.
Para Endry Cardeño, dar vida a este personaje representa uno de los desafíos más importantes de su trayectoria artística.“Estoy muy feliz de que este trabajo tan bello, que no solo enaltece el cine, sino también la belleza de un país como Honduras, finalmente llegue a las salas de cine para que el público pueda disfrutarlo.
Es una historia hecha con mucho respeto y con un enorme corazón”, expresó la actriz colombiana en una entrevista exclusiva con El Heraldo y La Prensa, destacando el orgullo de formar parte de una producción que retrata a Tegucigalpa y al talento hondureño desde una mirada auténtica y cercana.
El reto
Cardeño confesó que obtener un papel protagónico en el cine ya representa un reto para cualquier intérprete, pero hacerlo siendo una actriz trans (transgénero) adquiere un significado aún más profundo.
Por ello, asegura que asumió el personaje con responsabilidad y con el compromiso de que el público conectara primero con la mujer y la madre que habita en Eva, antes que con su identidad de género.
“Eva pudo haber sido interpretada por cualquier mujer, porque representa la maternidad, el sacrificio y la fortaleza de quien sostiene a su familia. El hecho de que además sea una madre trans conecta directamente conmigo, pero mi responsabilidad era que las emociones fueran siempre lo más importante y que su condición nunca opacara la esencia del personaje”, afirmó.
Reflexión
La actriz considera que el mensaje más especial de la película radica en rescatar valores que muchas veces quedan relegados en medio del ritmo acelerado de la sociedad. Amor, empatía, unión familiar y resiliencia son algunos de los pilares que sostienen la historia, convirtiendo a Eva en una heroína cotidiana que lucha por quienes ama sin esperar reconocimiento.
“Cuando leí el guion entendí que estaba frente a una oportunidad irrepetible. Como actriz colombiana y mujer trans, recibir un personaje de esta magnitud en otro país es un privilegio enorme. Siento que esta película también dignifica la existencia de las personas trans, aunque ese nunca sea el tema principal de la historia; simplemente habla de seres humanos que aman y luchan por su familia”, señaló.
Sinergia
La protagonista también elogió el trabajo del director William Reyes y del equipo hondureño que hizo posible la película. Destacó la pasión con la que el joven cineasta lideró el proyecto y aseguró que trabajar junto a profesionales de Honduras fue una experiencia enriquecedora, marcada por el compromiso artístico y el respeto mutuo.
En este sentido, agregó que la experiencia marca una nueva historia a su carrera que comenzó hace más de 20 años, tras su recordado papel en la telenovela “Los Reyes”. Ahora, Endry Cardeño asegura que Eva le permitirá ser conocida por una nueva generación de espectadores.
“En Colombia me reconocen como Laysa, en Venezuela como Sheyla y ahora espero que en Honduras también me recuerden como Eva”, comentó con emoción.
Antes de despedirse, la actriz extendió una invitación al público para apoyar esta producción que, además de contar una historia profundamente humana, muestra la riqueza cultural y visual de Honduras. “Quiero que la gente vaya al cine y vea a Tegucigalpa fotografiada con el mayor respeto, que disfrute del talento hondureño y que sienta orgullo de esta película. Honduras me recibió con los brazos abiertos... y con unas baleadas espectaculares que todavía extraño”, concluyó entre sonrisas, convencida de que “Eva” dejará una huella tanto en el cine nacional como en el corazón de quienes la vean.