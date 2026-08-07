Endry Cardeño protagoniza "Eva", la película hondureña que celebra el amor y la inclusión

Tegucigalpa, Honduras.- En un mundo donde aún existen barreras para amar y ser uno mismo, la película “Eva” emerge como un homenaje a la esperanza y la autenticidad. La producción cinematográfica se prepara para conquistar los corazones con una propuesta cargada de sensibilidad y humanidad. Dirigida por el hondureño William Reyes y realizada en coproducción entre Honduras y Colombia, la historia narra la vida de una madre transexual que asume la responsabilidad de cuidar a su nieta recién nacida tras la muerte de su mamá, demostrando que el amor y la familia trascienden cualquier condición.

Para Endry Cardeño, dar vida a este personaje representa uno de los desafíos más importantes de su trayectoria artística.“Estoy muy feliz de que este trabajo tan bello, que no solo enaltece el cine, sino también la belleza de un país como Honduras, finalmente llegue a las salas de cine para que el público pueda disfrutarlo. Es una historia hecha con mucho respeto y con un enorme corazón”, expresó la actriz colombiana en una entrevista exclusiva con El Heraldo y La Prensa, destacando el orgullo de formar parte de una producción que retrata a Tegucigalpa y al talento hondureño desde una mirada auténtica y cercana.

El reto

Cardeño confesó que obtener un papel protagónico en el cine ya representa un reto para cualquier intérprete, pero hacerlo siendo una actriz trans (transgénero) adquiere un significado aún más profundo. Por ello, asegura que asumió el personaje con responsabilidad y con el compromiso de que el público conectara primero con la mujer y la madre que habita en Eva, antes que con su identidad de género. “Eva pudo haber sido interpretada por cualquier mujer, porque representa la maternidad, el sacrificio y la fortaleza de quien sostiene a su familia. El hecho de que además sea una madre trans conecta directamente conmigo, pero mi responsabilidad era que las emociones fueran siempre lo más importante y que su condición nunca opacara la esencia del personaje”, afirmó.

Reflexión

La actriz considera que el mensaje más especial de la película radica en rescatar valores que muchas veces quedan relegados en medio del ritmo acelerado de la sociedad. Amor, empatía, unión familiar y resiliencia son algunos de los pilares que sostienen la historia, convirtiendo a Eva en una heroína cotidiana que lucha por quienes ama sin esperar reconocimiento.

“Cuando leí el guion entendí que estaba frente a una oportunidad irrepetible. Como actriz colombiana y mujer trans, recibir un personaje de esta magnitud en otro país es un privilegio enorme. Siento que esta película también dignifica la existencia de las personas trans, aunque ese nunca sea el tema principal de la historia; simplemente habla de seres humanos que aman y luchan por su familia”, señaló.

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