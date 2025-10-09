"Querido trópico", un encuentro de soledades

Tegucigalpa, Honduras.- Una historia de abandonos y encuentros, de silencios y comprensión, de llegadas y despedidas. Así podríamos resumir a "Querido trópico", una película sensible, como la vida misma. La directora panameña Ana Endara conversó con El Heraldo sobre su película, que es una producción entre Panamá y Colombia, a propósito de las proyecciones que se realizarán de la misma en las salas de Metrocinemas Novacentro y Plaza Miraflores, a partir de hoy y hasta el miércoles 15 en dos tandas: 5:00 p.m. (Plaza Miraflores) y 6:30 p.m. (Novacentro), en una colaboración entre Tercer Cine, la Colectiva de Cineastas Hondureñas y Pacífica Grey.

"Querido trópico" es la primera película de ficción de la directora que hasta entonces había enfocado su trabajo en los documentales ("Curundú", "Reinas", "La felicidad del sonido"), pero ahora presenta una historia que atraviesa las fronteras del tiempo, la memoria y las relaciones humanas. La historia presenta a Ana María (Jenny Navarrete) y Mercedes (Paulina García), la primera es una migrante colombiana, y la segunda una adulta mayor de clase alta, ambas tejerán una relación desde el cuidado y el silencio, y desde realidades paralelas que tienen un punto de encuentro que no habría podido darse en otras circunstancias. "Un jardín tropical se vuelve escenario para el encuentro de dos soledades que se acompañan por un tiempo: la de una mujer de clase alta a la que una demencia le está arrebatando todo lo que ha sido, y la de su cuidadora, una inmigrante sola y sin apoyo, separada del mundo por un terrible secreto", dicta la sinopsis de la película.

De realidades a realidades

"Querido trópico" tiene un punto central, y es ese encuentro entre Ana María y Mercedes, pero alrededor de ellas se abordan muchas historias, que van de la maternidad, el abandono, la soledad, la enfermedad, el estigma, la pérdida, la familia... Sin que el enfoque central se diluya. En su película, Endara aborda ese proceso de despojo —la demencia— que no solo borra la memoria, sino las líneas de clase, de roles, de formalismos: “La demencia le permite a Mercedes dejar de ver a Ana María como una empleada ... la ve simplemente como otra mujer que la acompaña”. Y desde esa demencia, también se aborda el rol de la familia, de cómo las hijas asumen una responsabilidad mayor porque se da por sentado que son las indicadas, las que deben y pueden hacerlo, pero aún así la trama no se inclina hacia el juicio, sino hacia la contemplación, hacia ese espacio donde los personajes —y el público— habitan preguntas que no tienen respuestas fáciles. “Lo que intenté hacer es una película que saque estos temas a la luz... Sin decir esto está bien o esto está mal", señala la directora, que no teme mirar de frente las complejidades de la vida, y el gran significado del silencio cuando las situaciones desbordan la capacidad de las palabras: “Los silencios dicen mucho más que las palabras... Las miradas entre ellas”.

La influencia del documental

El trabajo de Ana Endara en el cine documental influyó de manera decisiva en su forma de hacer ficción. Esa sensibilidad para lo auténtico, lo humano, los gestos pequeños que en su suma pesan más que los sucesos estridentes: “Mi experiencia documental me ayudó a entender cuándo algo se siente real ... que cuenten los gestos, los silencios, la presencia de las personas, que cuenten más allá que grandes acontecimientos”, dice.

Esperanza en lo cotidiano

¿Dónde aparece la esperanza en una historia que confronta la pérdida? En lo simple, en los momentos donde dos mujeres se ríen, se acompañan en silencio, comparten un espacio sin necesidad urgente de palabras. La directora lo señala con claridad, en una escena que sucede en el baño, donde ambas protagonistas se descubren en su complicidad, en su cercanía y también en el respeto de sus realidades e incluso mentiras. De esos instantes así hay muchos en la película, y son como grietas luminosas en una narrativa que no rehúye lo doloroso, pero que entiende que en el dolor también se hallan las sonrisas.

El reto del cine en Centroamérica