IHCINE lanza la Segunda Convocatoria “Sami Kafati” y abre plazas para nuevas historias del país

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) lanzó hoy la Segunda Convocatoria “ Sami Kafati ”, una nueva oportunidad de financiamiento destinada a estimular la producción y la circulación de cine hecho en todas las regiones de Honduras.

La iniciativa, que homenajea al cineasta pionero Sami Kafati (1936–1996), busca ampliar el acceso a los recursos públicos y visibilizar voces históricamente excluidas del relato nacional.

Tras el éxito de la primera edición en 2024 —que apoyó 31 proyectos de 29 realizadores con más de 19 millones de lempiras—, esta edición mantiene cinco categorías que cubren etapas desde el desarrollo hasta la posproducción y distribución de largometrajes, además de producción de cortometrajes. Como novedad se incorpora la categoría “Es prohibido olvidar que somos Resistencia”, orientada a rescatar procesos de lucha y resistencias culturales, y abierta tanto a cineastas como a creadores de contenidos multimedia.

El calendario oficial arranca el 21 de agosto de 2025. Para orientar a las postulaciones, IHCINE realizará un taller virtual sobre elaboración de presupuestos los días 6 y 13 de septiembre —instancia obligatoria para completar la postulación—; el plazo de recepción cierra el 21 de octubre y los proyectos seleccionados se darán a conocer el 5 de diciembre. Los primeros desembolsos se programan entre abril y junio de 2026, una vez firmados los convenios.

Con esta convocatoria, IHCINE reafirma su apuesta por una cinematografía plural y transformadora que contribuya a la memoria, la identidad y el fortalecimiento de la industria audiovisual hondureña.

Las bases y los formularios para postular estarán disponibles en los canales oficiales del instituto, también puede escribir al correo electrónico concursos@ihcine.gob.hn para mayor información.