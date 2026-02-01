Ca7riel & Paco Amoroso ganan Grammy tras quemar sus premios anteriores

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ca7riel & Paco Amoroso recibieron este domingo el Grammy al Mejor álbum de rock latino o alternativo, cinco meses después de protagonizar una de las polémicas más sonadas de la temporada de premios al quemar las cinco estatuillas que obtuvieron en los Latin Grammy. "Esto es increíble. Estamos muy agradecidos, disfrutando la alegría de haber ganado y preparados para todo", declaró el dúo a la agencia EFE durante su paso por la alfombra roja de la ceremonia celebrada en Los Ángeles. La victoria llega en medio de una pausa que los artistas argentinos se han tomado para reconectar consigo mismos después de un año vertiginoso que los catapultó a la fama internacional. La controversia estalló días después de la gala de los Latin Grammy en Las Vegas, celebrada en noviembre pasado.

Ca7riel & Paco Amoroso publicaron un videoclip en el que narraban su experiencia en los premios y mostraban imágenes donde quemaban los gramófonos dorados que la Academia Latina de la Grabación les había otorgado.

El gesto dividió opiniones en la industria musical y generó un debate sobre el respeto a las instituciones del entretenimiento. "Fue una noche loca, le agradecemos a la Academia por esta segunda oportunidad. Creemos que se malentendió lo que pasó, pero estamos muy felices y orgullosos con la vida", explicaron los músicos sobre el incidente que pudo haber truncado su relación con la industria discográfica estadounidense. El dúo argentino, conocido por su propuesta musical que fusiona trap, rock alternativo y sonidos urbanos latinos, se ha ganado el reconocimiento por desafiar las convenciones del género. Su álbum ganador los posiciona como referentes de una nueva generación de artistas latinoamericanos que experimentan con los límites de la música popular. "Hay que dar el mensaje correcto. Estábamos medio descarriados, y a veces hay que encarrilar este tren, así no se choca", reflexionaron los artistas sobre el episodio que estuvo cerca de costarles la credibilidad frente a la industria.