Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso conquistan espacio en los Grammy 2027

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los trabajos de Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso destacaron este lunes en las nominaciones de categorías latinas de los Grammy, con la cantante colombiana nominada a Mejor álbum de pop latino y el dueto argentino al de rock o música alternativa. El álbum de Karol G, "No me arrepiento de sentir tanto", disputará el galardón con Femme Fatale, de Mon Laferte; "Muda", de Carín León; "¿Dónde es el after?", de Rawayana, y "Bendito verano" de Elena Rose. Mientras que Free Spirits, de Ca7riel & Paco Amoroso, nominado a Mejor álbum de rock y música alternativa latina, competirá con Taracá, de Jorge Drexler; "La Vida era más corta", de Milo J.; "Juanesteban", de Juanes, y Shine de Fito Páez.

Asimismo, la canción "Ahí", de Karol G, competirá con "Hasta Jesús tuvo un mal día", de Ca7riel & Paco Amoroso y Sting, en la categoría de Mejor canción latina, junto a "¿Cómo se ama?", de Jorge Drexler; "La perla", de Rosalía y Yahritza y Su Esencia, y "Niño" de Milo J, en la ceremonia del próximo 7 de febrero en Los Ángeles. Ca7riel & Paco Amoroso suman otra nominación en Mejor grabación remezclada con "Beto's Horns (Fred remix)", en la que Fred again... y Tom Norris firman la remezcla del tema de Fred again... con el dúo argentino. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la categoría de música urbana, los nominados fueron "Cosa Nuestra: Capítulo 0", de Rauw Alejandro; "Omerta", de J Balvin y Ryan Castro; Hopi Sendé, de Ryan Castro; "Omakase" de Álvaro Díaz, El Green Print: La Saga (Disc 1) Feid Vs Ferxxo, de Feid, y Do Not Disturb: Late Checkout, de Young Miko. Shakira y Burna Boy fueron nominados al Grammy a mejor interpretación de música global por su tema mundialista "Dai Dai", que competirá con "Porcelana", de Rosalía y Dougie F; "Una flor en cada estrella", de KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez; "Varuvaai", de Devan Ekambaram y Susha, y "Bando [Orquestal]", de Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo. "Lo que me falta por llorar", de Grupo Frontera; "Aunque me duela", de Lupita Infante; "La madrina", de Mari Nobre; "Dinastía (Deluxe)", de Peso Pluma y Tito Double P., y "¡Vida México!", de Carlos Rivera, consiguieron la nominación a Mejor álbum de música mexicana, incluido el tejano.