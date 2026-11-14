Karol G en México: Así fue el arrollador inicio de su gira "Tropitur"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante colombiana Karol G regresó a su gira por México después de ganar dos Latin Grammy con su último álbum ‘Tropicoqueta’ y tras ser un referente para las mujeres en el género del reguetón que habitualmente es dominado por artistas masculinos. “¿Cómo está la energía de México? Vine a bailar, a cantar, a perrear y a llorar”, gritó la artista justo antes de interpretar ‘Qulona’, el tema que en su versión de estudio interpreta junto al cantante de corridos mexicanos Peso Pluma.

Con estos dos últimos premios a Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Reguetón por la canción ‘Verano Rosa’, la vocalista de 35 años suma ya 10 Latin Grammys en toda su carrera. En un escenario que simula a una caverna de piedra gigante con cavidades que sirven de pequeños escenarios, 'La Bichota' salió acompañada de sus bailarines y músicos vestidos todos de trogloditas que despiertan de la prehistoria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras dos conciertos en Monterrey, Karol G llegó al Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) durante su gira ‘Viajando por el mundo Tropitur’ pidiendo a sus seguidoras que recibieran a la “reina de la música tropical”.

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Después de iniciar su espectáculo en la caverna, la colombiana descendió del escenario vestida con una corona de plumas con la bandera de México a lomos de un loro gigante sobre el que interpretó ‘Papasito’ y que más tarde se llenaría de mariachis para cantar rancheras como ‘Son de la negra’.

La artista quiso reservar para el final del repertorio sus dos temas más reconocidos 'Tusa' y 'Si antes te hubiera conocido', con los que dejó un tanto de lado sus nuevos sonidos tropicales por su clásico reguetón.

Referente en Latinoamérica

Mientras 65.000 personas se acercaban a las inmediaciones del Foro GNP, aficionadas de 'La Bichota' ultimaban sus conjuntos y compraban camisetas y peluches de las mascotas de la artista, mientras algunos rezagados todavía intentaban comprar boletos de última hora.