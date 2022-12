“No vale lo que pagué”, fanática sale decepcionada del concierto de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Una fanática de Bad Bunny salió muy decepcionada del concierto en México asegurando que no vale la pena lo que pagó por el boleto.

“Todos los que vayan a venir, no vengan con la expectativa muy alta porque, la verdad, nada novedoso. No se veía casi nada, el show, pues, medio ‘mosqueado’, Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como 3 segundos y se va y vuelves a no ver nada”, escribió la joven.

