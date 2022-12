“En Honduras me mintieron”: La queja de Bad Bunny durante su concierto en Guatemala

Pero las declaraciones del cantante antes de llamar a las afortunadas fueron las que dieron de qué hablar tanto en Guatemala como en Honduras, pues según algunos, se llevó una mala impresión de su público catracho.

El cantante de 28 años dijo: “Yo tengo una pregunta para ustedes y quiero que me respondan con honestidad y sinceridad. Yo espero que no me mientan, por favor... En Honduras me mintieron, yo estoy triste porque no me gusta que me mientan”, comenzó.

“¿Quién me puede enseñar a bailar?”, Preguntó, al tiempo que agregó: “Alguien que me enseñe a bailar, yo no sé. Se supone que la persona me enseña a mí, no yo”.

De inmediato, su público comenzó a gritar emocionado y muchas guatemaltecas comenzaron a intentar llamar su atención para ser seleccionadas.