Euphoria temporada 3 episodio 7: qué pasó con Nate y por qué Jacob Elordi abandona la serie

Los Ángeles, Estados Unidos.- Euphoria emitió el domingo su séptimo episodio de la tercera temporada con un desenlace que no tardó en dominar la conversación en X: la muerte de Nate Jacobs, el personaje que Jacob Elordi ha encarnado desde el estreno de la serie en 2019. En la trama, Nate es enterrado vivo en un ataúd por Naz, un gánster al que debe aproximadamente un millón de dólares. El plan original contemplaba mantenerlo bajo tierra durante 72 horas, con un tubo como única fuente de aire, mientras su esposa Cassie —interpretada por Sydney Sweeney— reunía el dinero. Una serpiente de cascabel entró por ese tubo y lo mordió.

Cuando Cassie y Maddy llegaron con el rescate, solo encontraron su cadáver.La reacción del público fue inmediata. Numerosos usuarios describieron la secuencia como una pesadilla, y varios señalaron la contradicción de haber visto desarrollarse a un personaje complejo durante tres temporadas para verlo morir de forma tan abrupta. El propio Elordi, de 28 años, habló sobre su salida en el segmento posterior al episodio. "Fue una forma interesante de irse. Nate es alguien que tomó muchas decisiones oscuras", declaró, y calificó su paso por la serie de "enorme" tanto en lo profesional como en lo personal. Sam Levinson, creador de la serie, también se pronunció. En declaraciones a Esquire, explicó que su intención era que la escena resultara "horrible e inquietante", y defendió la decisión narrativa sin matices.