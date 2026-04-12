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Euphoria vuelve tras cuatro años: salto temporal, nuevos personajes y el adiós a Eric Dane

Tras cuatro años de ausencia, la ficción protagonizada por Zendaya vuelve esta noche con ocho episodios que concluirán una de las series más influyentes de la última década

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 16:56
Euphoria vuelve tras cuatro años: salto temporal, nuevos personajes y el adiós a Eric Dane

Estreno hoy, domingo 12 de abril a las 7 PM por HBO Max.

Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.-La tercera temporada de Euphoria llega este domingo 12 de abril a las 7 PM (hora de Honduras y Centroamérica) por HBO Max.

La entrega, que también será la última, retoma la historia con un salto temporal de cinco años que sitúa a los personajes fuera del instituto y en una nueva etapa de sus vidas.

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Rue Bennett (Zendaya) continúa su proceso de recuperación, mientras Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) comparten una vida en los suburbios.


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Jules (Hunter Schafer) estudia en una escuela de arte y tanto Maddy (Alexa Demie) como Lexi (Maude Apatow) trabajan en la industria del entretenimiento en Hollywood. La sinopsis oficial de HBO apunta hacia temas como la fe, la redención y el problema del mal.

La temporada contará con ocho episodios de emisión semanal, con el último programado para el 31 de mayo. Se incorporan al reparto invitados de peso como Sharon Stone, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, la cantante Rosalía y el exjugador de la NFL Marshawn Lynch.

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La temporada incluye además una de las últimas apariciones en pantalla de Eric Dane, fallecido en febrero de 2026 tras ser diagnosticado con ELA.

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