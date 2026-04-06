Euphoria llega a su fin, Zendaya lo adelanta antes del estreno de la tercera temporada

Zendaya insinuó esta semana que la tercera temporada de Euphoria será la última de la serie.
Durante su aparición en The Drew Barrymore Show, la actriz respondió con un "sí, creo que sí" cuando la presentadora le preguntó directamente si la nueva temporada cierra la historia.
Ante una segunda pregunta, repitió la misma respuesta. HBO no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto.
"Euphoria me abrió el corazón", dijo Zendaya. "Rue me enseñó mucho sobre la vida... le debo mucho a esa serie. Me enseñó sobre la empatía y la redención.
Aprendí mucho de ella y estoy muy agradecida por todo."
La tercera temporada, compuesta por ocho episodios, se estrena este domingo a las 9 p.m. en HBO y HBO Max, después de cuatro años de pausa.
El creador Sam Levinson decidió avanzar la historia en el tiempo, y los personajes aparecen ahora cinco años mayores, ya fuera de la secundaria y en distintas etapas de su vida adulta. Rue, el personaje de Zendaya, huye de narcotraficantes en México.
"Quería crear un mosaico de personajes marginales, personas que lidiaban con la adicción y las inseguridades", explicó Levinson en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter.
Al reparto habitual, que incluye a Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow, Hunter Schafer y Alexa Demie, se suman esta temporada Sharon Stone, Natasha Lyonne, Rosalía, Danielle Deadwyler y Eli Roth, entre otros.
También regresan Eric Dane, quien falleció recientemente tras una enfermedad, y Colman Domingo. Angus Cloud, recordado por interpretar al traficante Fezco, murió en julio de 2023.