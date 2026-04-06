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Euphoria llega a su fin, Zendaya lo adelanta antes del estreno de la tercera temporada

Zendaya sugirió en una entrevista televisiva que la tercera temporada de Euphoria será la última

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 15:52
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Zendaya insinuó esta semana que la tercera temporada de Euphoria será la última de la serie.

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Durante su aparición en The Drew Barrymore Show, la actriz respondió con un "sí, creo que sí" cuando la presentadora le preguntó directamente si la nueva temporada cierra la historia.

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Ante una segunda pregunta, repitió la misma respuesta. HBO no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto.

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"Euphoria me abrió el corazón", dijo Zendaya. "Rue me enseñó mucho sobre la vida... le debo mucho a esa serie. Me enseñó sobre la empatía y la redención.

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Aprendí mucho de ella y estoy muy agradecida por todo."

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La tercera temporada, compuesta por ocho episodios, se estrena este domingo a las 9 p.m. en HBO y HBO Max, después de cuatro años de pausa.

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El creador Sam Levinson decidió avanzar la historia en el tiempo, y los personajes aparecen ahora cinco años mayores, ya fuera de la secundaria y en distintas etapas de su vida adulta. Rue, el personaje de Zendaya, huye de narcotraficantes en México.

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"Quería crear un mosaico de personajes marginales, personas que lidiaban con la adicción y las inseguridades", explicó Levinson en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter.

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Al reparto habitual, que incluye a Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow, Hunter Schafer y Alexa Demie, se suman esta temporada Sharon Stone, Natasha Lyonne, Rosalía, Danielle Deadwyler y Eli Roth, entre otros.

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También regresan Eric Dane, quien falleció recientemente tras una enfermedad, y Colman Domingo. Angus Cloud, recordado por interpretar al traficante Fezco, murió en julio de 2023.

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