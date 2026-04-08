Zendaya y Sydney Sweeney se evitan en el estreno de Euphoria 3 en medio de rumores de enemistad

La tercera temporada de Euphoria se estrenó el martes por la noche en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles con la presencia de buena parte de su reparto, pero sin que Zendaya y Sydney Sweeney intercambiaran un solo momento visible ante las cámaras.
El contraste con los estrenos de las temporadas anteriores, en los que ambas posaron juntas, no pasó desapercibido.
Según una fuente consultada por The Sun, la situación no sorprendió a quienes trabajan en la producción.
"Los responsables de Euphoria saben de sobra que las dos no se llevan bien. Hubo tensiones desde hace tiempo y sus caminos apenas se cruzaron durante el rodaje de la tercera temporada", señaló el informante, que añadió que durante la gira de prensa se están limitando al mínimo las interacciones entre ambas y que existe una prohibición expresa de que los periodistas pregunten por las tensiones entre ellas.
Entre los motivos del distanciamiento, la misma fuente apunta a Tom Holland, pareja de Zendaya.
"Era un secreto a voces que Sydney sentía atracción por Tom y que era coqueta con él cuando visitaba el set. Eso no sentó nada bien a Zendaya. Desde entonces prácticamente no han quedado en un entorno social", afirmó.
Las diferencias políticas habrían añadido otro elemento de fricción. Sweeney figura registrada en el Partido Republicano de Florida, mientras que Zendaya publicó en 2020 un mensaje en Instagram pidiendo votar contra Donald Trump. Dos años después, Sweeney compartió imágenes de una fiesta temática de cumpleaños en la que varios asistentes lucían gorras de estilo MAGA.
En la alfombra roja del martes, Sweeney llegó puntual, posó con compañeros de reparto como Maude Apatow, Alexa Demie y Hunter Schafer, y atendió entrevistas. Zendaya, en cambio, llegó con considerable retraso, lo que según otra fuente cercana al equipo explicaría en parte la falta de coincidencias con el resto del elenco. Jacob Elordi también llegó tarde, evitó las entrevistas y se limitó a posar para fotografías. Zendaya no asistió a la fiesta oficial posterior en el Chateau Marmont.
No obstante, una fuente próxima a ambas actrices desmintió a Page Six que exista enfrentamiento alguno. "Las dos tienen una agenda muy exigente y trabajan sin parar", indicó. Otra fuente del mismo medio señaló que, al igual que Elordi, Zendaya simplemente llegó tarde y no tuvo oportunidad de coincidir con quienes ya habían completado su paso por la alfombra roja.
Zendaya llega al estreno tras la promoción de su película con A24, The Drama, junto a Robert Pattinson, y con varios proyectos en el horizonte inmediato: la adaptación de La Odisea de Christopher Nolan, Dune: Parte Tres y Spider-Man: Brand New Day. Sweeney, por su parte, acaba de completar el rodaje de The Housemaid, mientras que Elordi viene de protagonizar Wuthering Heights.