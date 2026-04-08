Zendaya y Sydney Sweeney se evitan en el estreno de Euphoria 3 en medio de rumores de enemistad

"Los responsables de Euphoria saben de sobra que las dos no se llevan bien. Hubo tensiones desde hace tiempo y sus caminos apenas se cruzaron durante el rodaje de la tercera temporada", señaló el informante, que añadió que durante la gira de prensa se están limitando al mínimo las interacciones entre ambas y que existe una prohibición expresa de que los periodistas pregunten por las tensiones entre ellas.