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Euphoria estrena tráiler de su temporada 3 con Eric Dane en su rol póstumo

HBO ha lanzado el primer tráiler de la tercera temporada de Euphoria con Eric Dane entre su reparto, en lo que constituye su última aparición en pantalla antes de fallecer en febrero pasado a los 53 años

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 11:32
Euphoria estrena tráiler de su temporada 3 con Eric Dane en su rol póstumo

El tráiler publicado por HBO este lunes muestra a Eric Dane retomando el papel de Cal Jacobs, rodado meses antes de su fallecimiento por ELA.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- HBO ha publicado el tráiler de la tercera temporada de Euphoria, en el que aparece Eric Dane interpretando por última vez a Cal Jacobs, el padre de Nate —encarnado por Jacob Elordi— en la serie.

El actor falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que ya padecía durante el rodaje.

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En el adelanto se puede ver a Cal Jacobs en un reencuentro con Jules, personaje interpretado por Hunter Schafer, con quien tuvo un encuentro en la primera temporada. "¿Me recuerdas?", le pregunta Jules. "¿Cómo olvidarte?", responde Cal.

En su última entrevista, concedida al programa Famous Last Words de Netflix, Dane reflexionó sobre su vínculo con el personaje: "Cal y yo nos parecemos en que sabemos lo que es llevar una doble vida. Sé lo que es que mi interior no coincida con mi exterior".

El actor había regresado al rodaje tras cuatro años de pausa entre temporadas. En junio de 2025 declaró a Access Hollywood que era "estupendo volver" al set y que estaban "rodando una serie realmente buena".

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Tras conocerse su muerte, varios miembros del equipo le rindieron homenaje públicamente. Sydney Sweeney, que interpreta a Cassie Howard, compartió un fragmento del mensaje de despedida que Dane grabó para sus hijas, Billie y Georgia.

El creador de la serie, Sam Levinson, calificó su pérdida de "devastadora" en una declaración a Page Six: "Trabajar con él fue un honor. Su amistad, un regalo".

La temporada contará además con nuevas incorporaciones al reparto: Sharon Stone, Toby Wallace, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Marshawn Lynch, entre otros. Euphoria temporada 3 se estrena el 12 de abril a las 9 p.m. ET en HBO y HBO Max.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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