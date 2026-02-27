"Anatomía de Grey" rinde homenaje al fallecido Eric Dane en su último episodio

En este episodio de la serie que emite en Estados Unidos la cadena ABC, se rindió homenaje a él y a su personaje, el doctor Mark Sloan, en un video con sus mejores momentos en la serie que cerró el programa.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La veterana serie " Anatomía de Grey " (Grey's Anatomy) rindió homenaje en su último episodio emitido anoche al que fuera uno de sus protagonistas, el actor Eric Dane , fallecido a los 53 años el pasado 19 de febrero a consecuencia de la ELA.

El montaje de 65 segundos se basó en la versión de Tommee Profitt & Fleuries del tema Chasing Cars, del grupo Snow Patrol, una canción que se volvió icónica después de ser utilizada en el final de la segunda temporada de la serie cuando uno de sus protagonistas fallece.

Desde entonces, se han utilizado diferentes versiones de Chasing Cars en la serie, siempre para subrayar un evento emotivo, según cuenta la revista "Variety".

Dane se unió al elenco de "Anatomía de Grey" en la segunda temporada, interpretando a un cirujano plástico y mujeriego.

Mark, apodado McSteamy, era el mejor amigo de Derek Shepherd (Patrick Dempsey), cuyo romance con Addison (Kate Walsh), la esposa de Derek, había roto el matrimonio.

Mark Sloan se convirtió en un personaje popular en la serie, y Dane se convirtió en un actor que aparecía regularmente en la tercera temporada.

Su personaje falleció durante la octava temporada, después de que varios médicos del hospital sufrieran un accidente aéreo, aunque Dane apareció algunas veces más de forma esporádica en la serie.

A Dane le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica en 2025 y, a pesar de su enfermedad terminal, interpretó a un paciente con ELA en Brilliant Minds y terminó de rodar la tercera temporada de Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs, que se estrenará en HBO el 12 de abril.