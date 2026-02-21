Quién dona al GoFundMe de las hijas de Eric Dane y cuánto se ha recaudado

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sam Levinson, creador de la serie Euphoria, y su esposa Ashley realizaron una donación de 27,000 dólares al GoFundMe abierto en memoria de Eric Dane, fallecido el pasado miércoles 19 de febrero a los 53 años tras su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica. La campaña, impulsada por amigos del actor con una meta de 250.000 dólares, acumula ya 171,555 dólares desde su lanzamiento el viernes.

La recaudación tiene como fin apoyar a las dos hijas adolescentes de Dane, Billie y Georgia, ante las necesidades que puedan surgir en el futuro. En la descripción del fondo, los organizadores destacan que el actor se convirtió en portavoz de la comunidad de pacientes con ELA tras su diagnóstico, y que su enfermedad avanzó con mayor rapidez de lo que nadie esperaba. Levinson se expresó también en un comunicado en el que describió a Dane como un amigo cercano. "Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo, un regalo", señaló, y añadió que la familia del actor estaba en sus oraciones.

Pocas horas después de que se anunciara su muerte, Netflix estrenó Famous Last Words, serie en la que Dane tuvo la oportunidad de dejar un mensaje a sus hijas. "Vive ahora, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo", les dijo, antes de reflexionar sobre los años que pasó perdido en sus propios pensamientos, entre la preocupación y la duda. "No más", concluyó.