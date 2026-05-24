La madre de Rue en Euphoria explica su ausencia en la tercera temporada

Los Ángeles, Estados Unidos.- La tercera temporada de 'Euphoria', estrenada en abril de 2026 en HBO, ha llamado la atención por la escasa presencia de Leslie, la madre de Rue, uno de los vínculos emocionales más sólidos de la serie desde su inicio.
Nika King, la actriz que da vida al personaje, ha explicado en una entrevista las circunstancias que rodearon su participación en esta entrega. Según King, su contrato para la tercera temporada fue cancelado tras la viralización de un monólogo de comedia en el que bromeaba sobre el largo hiato entre temporadas y sus dificultades económicas.
La actriz subraya que se trató de un chiste en un club de comedia, no de una declaración literal, aunque reconoce que el episodio le hizo tomar conciencia de su exposición pública y de cómo el humor puede malinterpretarse fuera de contexto.
Meses después de aquella cancelación, recibió una llamada del equipo de producción para reincorporarse a la serie. Viajó a Los Ángeles, rodó durante un día y grabó material para dos episodios.
En el sexto, titulado "Stand Still and See", Leslie aparece brevemente al teléfono respondiendo a Rue con una única frase. La escena, de apenas unos segundos, generó reacción en redes, incluida la de la propia madre de King, quien le preguntó entre risas qué había pasado con su aparición.
King explica que la conexión con el personaje tiene raíces personales. Su madre atravesó una etapa de adicción durante su infancia, y la dinámica entre Leslie y Rue refleja en parte su propia experiencia familiar. "El dinamismo entre Rue y Leslie es muy similar al de mi madre y yo", ha señalado la actriz.
Formada en comedia de improvisación en The Groundlings y con trayectoria en sketch y monólogos, King encontró en 'Euphoria' una proyección que no esperaba en el terreno dramático.
Actualmente reside en Florida, donde colabora en el restaurante vegano de su madre en Fort Lauderdale e imparte clases de interpretación. Prepara además su segundo especial de comedia.