La madre de Rue en Euphoria explica su ausencia en la tercera temporada

Los Ángeles, Estados Unidos.- La tercera temporada de 'Euphoria', estrenada en abril de 2026 en HBO, ha llamado la atención por la escasa presencia de Leslie, la madre de Rue, uno de los vínculos emocionales más sólidos de la serie desde su inicio. Nika King, la actriz que da vida al personaje, ha explicado en una entrevista las circunstancias que rodearon su participación en esta entrega. Según King, su contrato para la tercera temporada fue cancelado tras la viralización de un monólogo de comedia en el que bromeaba sobre el largo hiato entre temporadas y sus dificultades económicas.

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La actriz subraya que se trató de un chiste en un club de comedia, no de una declaración literal, aunque reconoce que el episodio le hizo tomar conciencia de su exposición pública y de cómo el humor puede malinterpretarse fuera de contexto. Meses después de aquella cancelación, recibió una llamada del equipo de producción para reincorporarse a la serie. Viajó a Los Ángeles, rodó durante un día y grabó material para dos episodios.