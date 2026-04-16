¿Cuántos espectadores vieron el estreno de Euphoria temporada 3 en HBO?

Los Ángeñes, Estados Unidos.- La tercera temporada de Euphoria se estrenó el 12 de abril en HBO con 8.5 millones de espectadores contabilizados en los primeros tres días, su mejor dato de apertura desde que la serie comenzó a emitirse.
El estreno supera en un 44% al de la segunda temporada, que reunió aproximadamente 5.9 millones de espectadores en el mismo periodo de medición. La segunda entrega de la ficción protagonizada por Zendaya promedió más de 16 millones de espectadores por episodio, medidos a lo largo de 90 días desde el estreno de cada temporada.
El arranque de esta nueva tanda augura un recorrido similar o superior, teniendo en cuenta además el crecimiento que ha experimentado HBO Max como plataforma desde la última emisión de la serie. La mayor parte de la audiencia provino del streaming.
El estreno en el canal de cable de HBO congregó 356.000 espectadores, lo que representa apenas el 4% del total acumulado en tres días. En paralelo, la serie limitada DTF St. Louis, protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, cerró su temporada con 3.5 millones de espectadores en su episodio final, un 40% más que en su premiere del 1 de marzo.
La producción acumula una media de 6.5 millones de espectadores desde su estreno, una cifra que continuará creciendo dentro de la ventana de medición establecida por HBO.