¿Cuántos espectadores vieron el estreno de Euphoria temporada 3 en HBO?

Los Ángeñes, Estados Unidos.- La tercera temporada de Euphoria se estrenó el 12 de abril en HBO con 8.5 millones de espectadores contabilizados en los primeros tres días, su mejor dato de apertura desde que la serie comenzó a emitirse.

El estreno supera en un 44% al de la segunda temporada, que reunió aproximadamente 5.9 millones de espectadores en el mismo periodo de medición. La segunda entrega de la ficción protagonizada por Zendaya promedió más de 16 millones de espectadores por episodio, medidos a lo largo de 90 días desde el estreno de cada temporada.