Labrinth abandona "Euforia" y ataca a Columbia Records antes del estreno de la temporada 3

Los Ángeles, Estados Unidos.- El compositor Labrinth, artífice de la identidad sonora de Euphoria durante sus dos primeras temporadas, anunció su salida de la industria musical mediante un mensaje publicado en Instagram sobre fondo negro y en mayúsculas.
"Estoy hecho con esta industria. Que le jodan a Columbia. Doble que le jodan a Euphoria. Me voy. Gracias y buenas noches", escribió el artista británico de 37 años, sin añadir explicación alguna.
El anuncio llega en un momento de máxima exposición para la serie de HBO: la tercera temporada, que incluye un salto temporal de cinco años respecto a los hechos de la segunda entrega, está prevista para abril.
Hasta la publicación de esta nota, ni sus representantes, ni HBO ni el creador de la serie, Sam Levinson, habían respondido a las solicitudes de declaraciones de los medios. La vinculación de Labrinth con Euphoria va más allá de la composición.
El artista firmó la totalidad de las bandas sonoras de las temporadas 1 y 2, aparece en varios temas del soundtrack y tuvo una participación interpretativa en la serie, encarnando a un cantante de iglesia durante una secuencia de alucinación del personaje de Zendaya.
Su sello en la producción ha sido señalado por crítica y audiencia como uno de los elementos definitorios del tono de la serie. Tras la publicación, seguidores y colegas del sector reaccionaron con llamadas a la calma.
La cantante Skylar Grey le pidió que no abandonara la música. Ni Labrinth ni su entorno han ofrecido contexto adicional sobre los motivos del distanciamiento.