Labrinth abandona "Euforia" y ataca a Columbia Records antes del estreno de la temporada 3

Los Ángeles, Estados Unidos.- El compositor Labrinth, artífice de la identidad sonora de Euphoria durante sus dos primeras temporadas, anunció su salida de la industria musical mediante un mensaje publicado en Instagram sobre fondo negro y en mayúsculas.

"Estoy hecho con esta industria. Que le jodan a Columbia. Doble que le jodan a Euphoria. Me voy. Gracias y buenas noches", escribió el artista británico de 37 años, sin añadir explicación alguna.

El anuncio llega en un momento de máxima exposición para la serie de HBO: la tercera temporada, que incluye un salto temporal de cinco años respecto a los hechos de la segunda entrega, está prevista para abril.