¿La nueva "Emily en París"? Katina Medina Mora elige Barcelona para su próxima serie

Madrid, España.- La directora de cine mexicana Katina Medina Mora está rodando en la ciudad española de Barcelona (noreste) 'La vida en Barcelona', una comedia romántica de varios capítulos que incluye en el reparto a Priscilla Delgado, actriz de la última temporada de 'Euphoria', han explicado a EFE fuentes de la producción este viernes.

Medina Mora, directora de varios capítulos de 'Emily en París', así como de 'El verano que me enamoré' o la serie 'Selena', es la responsable de un elenco que, además de a Delgado, incluye actores de varias nacionalidades, también algunos españoles.