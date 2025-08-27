Desde México, Latin Mafia vendrá a Honduras: ¿Qué se sabe del concierto?

Monterrey, México.- Dar "Patadas de ahogado" nunca antes fue tan significativo hasta que Latin Mafia decidió hacer de esta metáfora la inspiración de uno de sus más grandes himnos al amor. Y la mejor parte es que ahora esta pieza musical se escuchará en vivo entre el público hondureño.

La agrupación mexicana prepara su esperado debut en Honduras, hecho que fue confirmado hace menos de 24 horas por parte de BMP Show, productora a cargo de montar el evento. El próximo 8 de noviembre, los hermanos De la Rosa se presentarán en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa, en un concierto que forma parte de su gira internacional "Latin Mafia tour 2025: Te odio y te extraño mucho" y que promete convertirse en uno de los eventos musicales más llamativos del año.

Formada por Milton y Emilio como vocalistas, junto a Mike en la producción, Latin Mafia ha logrado posicionarse como una de las propuestas más frescas de la escena latina. Su sonido fusiona indie pop, R&B, reguetón, trap y house, lo que les ha permitido conquistar tanto a críticos como a una base de fans que crece a pasos agigantados.

Sobre Latin Mafia

El grupo saltó a la fama durante la pandemia gracias a sus videos en TikTok, y rápidamente pasaron de grabar en casa a llenar recintos masivos. En 2024 hicieron historia al presentarse en Coachella, además de firmar con el sello Rimas Entertainment, hogar de artistas como Bad Bunny. Ese mismo año lanzaron su primer álbum, "Todos los días todo el día", ampliamente elogiado por medios como Rolling Stone y Billboard.

Canciones famosas

Entre sus sencillos más famosos se encuentran “Julieta”, “Patadas de Ahogado”, “No digas nada” y “Siento que merezco más”, temas que se han vuelto himnos de su propuesta experimental y emocional.

Estas canciones, junto a los temas de su álbum debut, seguramente formarán parte del repertorio que interpretarán en Tegucigalpa, tras un precedente en donde ya han conquistado escenarios en México, Estados Unidos y Europa.

